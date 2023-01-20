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蔣萬安送禮附全家照挨批 詹為元曝蘇貞昌過去賀卡打臉

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
蘇貞昌當年牛年時公布賀卡。圖／擷取自行政院開麥啦-2
蘇貞昌當年牛年時公布賀卡。圖／擷取自行政院開麥啦-2

台北市長蔣萬安送給台北市議員的年節賀禮因附的小卡是蔣萬安全家合照，被民進黨議員質疑。台北市議員詹為元19日出示行政院長蘇貞昌2020年的春節賀卡，上面不但有家人合照，還附一元硬幣，質疑按照相同標準，蘇貞昌當時也是濫用公家資源。

民進黨台北市議員林延鳳日前質疑，蔣萬安送議員的新年賀禮中附的小卡是蔣萬安全家合照，質疑用納稅人的錢幫家人宣傳。北市府澄清，蔣萬安自掏腰包印卡片，不是公費，賀禮部分則是觀傳局的費用。

詹為元19日在臉書貼出照片，指蘇貞昌2020年公布的春節賀卡上不但有家人合照，還附上1元硬幣，隔年的賀卡也是如此，按照民進黨議員攻擊蔣萬安的標準，那蘇貞昌是不是浪費公帑、濫用公家資源？

詹為元說，若要這樣無限上綱的亂攻擊，那就大家一起魚死網破吧。

議員 蔣萬安 台北市長

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