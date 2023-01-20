新北交控中心春節不打烊 24小時待命搶修

新北交通局交控中心為維護用路人行車安全與順暢，於春節連假期間24小時全天候不打烊，維修人力輪值待命；交通局提醒民眾若發現號誌故障等問題，可撥打0800090234免費通報專線，交通局會盡快派員處理。

交通局交通管工科長林昭賢表示，市府定期派員巡檢全市4000多處交通號誌設施，雖然春節連假期間許多民眾回中南部返鄉過節，但依往年資料，春節連假期間平均每日仍處理5至10件號誌故障通報案件。

林昭賢說，春節期間交控中心仍會24小時監控市區及風景區交通車流，並即時發布路況資訊，請民眾留意警廣、路側資訊可變標誌及新北即時交通資訊網訊息。

林昭賢補充，市府交通號誌維修人員也會待命，一接獲通報即盡速處理，提供市民朋友一個安全、行無礙的春節假期。