快訊

金融界人才搖籃 中金院2大解方衝出百分百註冊率

別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」

蘇貞昌請辭、陳建仁否認接新閣揆 蔡政府又要打臉自己？

春節期間YouBike維持費率 共享運具推優惠

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北YouBike公共自行車在春節期間持續服務並維持相同費率，且轉乘雙北捷運、公車享有前30分鐘免費騎乘。圖／新北市交通局提供
新北YouBike公共自行車在春節期間持續服務並維持相同費率，且轉乘雙北捷運、公車享有前30分鐘免費騎乘。圖／新北市交通局提供

新北市交通局表示，新北YouBike公共自行車春節期間持續服務並維持相同費率，且轉乘雙北捷運、公車享有前30分鐘免費騎乘，除此之外，為了讓民眾能進一步體驗感受共享運具服務魅力，WeMo、GoShare、iRent及格上Go Smart共享汽、機車也在春節期間提供租借優惠，優費費率可詳上業者官網查詢。

新北市交通局表示，多項共享運具都有提供優惠費率，民眾可以詳洽威摩科技股份有限公司、睿能數位服務股份有限公司、和雲行動服務股份有限公司、格上汽車租賃股份有限公司。

交通局綜規科長吳政諺表示，新北市公共自行車YouBike1.0及2.0累計共1681站，最遠遍及北海岸的青春山海線，密集的公共自行車服務網讓民眾可以在10天的春節連續假期搭配台鐵、捷運、公車，來趟美食加上自然好風光的微旅行，或是悠遊都市文明，還兼具運動效果，更力行綠能減碳。

交通局提醒，國內疫情仍不可忽視，為落實防疫，春節期間搭乘大眾運輸仍須全程戴口罩，若有發燒、咳嗽或呼吸道症狀，也應立即前往醫療院所就診並作好防護措施，在春節期間YouBike及共享汽機車服務不打烊之外，交通局也要求業者仍要做好防疫清消，讓民眾安心、平安、健康過好年。

春節 自行車

延伸閱讀

新北抽查春聯、紅包應景商品 不合率達23%

基隆春節垃圾清運至除夕夜16處定點 初四恢復正常收運

春節屏東小黃運費加價50元 監理站查打未按表計費者

北北桃春節服務不中斷 急診室24小時待命

相關新聞

直接徵召選總統比較好？ 侯友宜：為國為民是我的態度

新北市長侯友宜，今天上午慰勤基層警察、消防、義消。對於媒體詢問「直接徵召的話，會覺得比較好嗎？」侯說，工作了43年，他永...

春節10天連假來了！ 台中市這兩天改定時定點、除夕提早收運

農曆春節10天連假今天登場，為讓民眾在連續假期倒垃圾免煩惱，台中市環保局小年夜與除夕均有沿街收運，大年初二、初三(1月2...

擅自開挖山坡地最高可罰30萬 新北春節取締不打烊

民眾若擅自開挖山坡地恐違，過去就曾有烏來區民眾在春節假期擅自開挖整地，遭移送司法機關偵辦並依法裁罰6萬。新北農業局表示，...

蔣萬安送禮附全家照挨批 詹為元曝蘇貞昌過去賀卡打臉

台北市長蔣萬安送給台北市議員的年節賀禮因附的小卡是蔣萬安全家合照，被民進黨議員質疑。台北市議員詹為元19日出示行政院長蘇...

新北交控中心春節不打烊 24小時待命搶修

新北交通局交控中心為維護用路人行車安全與順暢，於春節連假期間24小時全天候不打烊，維修人力輪值待命；交通局提醒民眾若發現...

春節期間YouBike維持費率 共享運具推優惠

新北市交通局表示，新北YouBike公共自行車在春節期間持續服務並維持相同費率，且轉乘雙北捷運、公車享有前30分鐘免費騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。