春節期間YouBike維持費率 共享運具推優惠

新北市交通局表示，新北YouBike公共自行車在春節期間持續服務並維持相同費率，且轉乘雙北捷運、公車享有前30分鐘免費騎乘，除此之外，為了讓民眾能進一步體驗感受共享運具服務魅力，WeMo、GoShare、iRent及格上Go Smart共享汽、機車也在春節期間提供租借優惠，優費費率可詳上業者官網查詢。

新北市交通局表示，多項共享運具都有提供優惠費率，民眾可以詳洽威摩科技股份有限公司、睿能數位服務股份有限公司、和雲行動服務股份有限公司、格上汽車租賃股份有限公司。

交通局綜規科長吳政諺表示，新北市公共自行車YouBike1.0及2.0累計共1681站，最遠遍及北海岸的青春山海線，密集的公共自行車服務網讓民眾可以在10天的春節連續假期搭配台鐵、捷運、公車，來趟美食加上自然好風光的微旅行，或是悠遊都市文明，還兼具運動效果，更力行綠能減碳。

交通局提醒，國內疫情仍不可忽視，為落實防疫，春節期間搭乘大眾運輸仍須全程戴口罩，若有發燒、咳嗽或呼吸道症狀，也應立即前往醫療院所就診並作好防護措施，在春節期間YouBike及共享汽機車服務不打烊之外，交通局也要求業者仍要做好防疫清消，讓民眾安心、平安、健康過好年。