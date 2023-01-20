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看護移工幫大掃除？北市勞動局提醒勿觸法 最高可罰75萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局表示，若請看護移工協助家戶大掃除，雇主將違反《就業服務法》可處3萬元以上15萬元以下罰鍰；若被要求到親朋好友家大掃除，親朋好友也違反就服法，可處罰鍰15萬至75萬。本報資料照片
北市勞動局表示，若請看護移工協助家戶大掃除，雇主將違反《就業服務法》可處3萬元以上15萬元以下罰鍰；若被要求到親朋好友家大掃除，親朋好友也違反就服法，可處罰鍰15萬至75萬。本報資料照片

今天小年夜，台灣民眾除夕前大掃除，不過若家中有申請家庭看護工，是否能請看護工一同協助家戶或至親朋好友家戶內大掃除？北市勞動局表示，依照法令規定是不行的，若請看護工一同協助家戶大掃除，雇主將違反《就業服務法》可處3萬元以上15萬元以下罰鍰；若被要求到親朋好友家大掃除，親朋好友也違反就服法，可處罰鍰15萬至75萬。

北市勞動力重建運用處表示，常接獲民眾檢舉雇主指派所聘之移工，從事與原許可目的不符的工作，常見案情多為雇主指派移工從事照顧被看護人生活以外之工作，例如要求移工負責全家環境打掃、衣物清洗、食物烹煮或至雇主親戚朋友住處打掃等，呼籲民眾除依合法程序申請聘雇外籍移工，勿指派所申請之移工從事許可以外之工作。

勞動局說，若移工被指派從事與申請內容不符之工作，將違反《就業服務法》第57條第3款「指派外國人從事許可以外工作」規定，依規定可處雇主新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。若再被查獲者，勞動部將廢止雇主之招募許可及聘僱許可。

 另外，雇主若有指派移工至親戚朋友住戶處打掃，移工打掃之親戚朋友也會因「聘僱」或「容留」他人所申請之移工工作，違反《就業服務法》第57條第1款或第44條規定，遭處罰鍰15萬至75萬，罰鍰甚重，請雇主務必善盡注意義務及管理之責，以避免違法，又至親戚朋友連同受罰。

移工 親戚

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