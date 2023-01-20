影／侯友宜小年夜慰勤基層警消 勉勵：守護四百萬市民為重

今天是小年夜，春節10天連續假期展開，大家忙著返鄉過年。一大早，新北市長侯友宜便前往新北市新莊警分局、消防局第三救災救護大隊對基層警察、消防、義消慰勤。他勉勵在場警、消，該服勤的全力以赴，該休假的還是要正常休假。最主要的，把重心擺在守護四百萬市民的幸福春節假期。

新北市長侯友宜致詞說，這一次的春節假期有史以來最長，總共有10天。新北市幅員遼闊，在安全的部分，不管是治安、消安、公安、交安，都需要警消、消防夥伴們大家一起通力合作。所以這10天的假期我們的警、消永遠是站在第一線，積極守護大家的安全。

侯友宜說，這10天的勤務，他們會做好整個輪值的安排。讓警、消站在第一線安心的守護人民。也可以在適當的時機， 讓警、消享受溫馨片段，跟家人的幸福溫馨的春節。