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防疫春節不打烊 北市人潮眾多十大場域 環保局每日噴消
今天是小年夜，為了讓民眾安心過年，北市環保局防疫清消不鬆懈，春節連假期間，仍每日排定防疫消毒大隊執勤人員，持續針對北市人潮眾多的交通場站、商圈百貨等十大場域周邊公共區域執行防疫噴消。
台北市環保局表示，不少民眾已準備春節連假返鄉出遊，中央流行疫情指揮中心預估，1月底將面臨新冠肺炎疫情高峰，為了讓民眾安心過年，連假期間，北市府仍每日排定防疫消毒大隊執勤人員，持續針對人潮眾多的十大場域周邊防疫噴消。
環保局表示，自新冠肺炎疫情以來，為維護市民健康，加強執行人潮聚集公共場域的消毒作業，統計111年度共計噴消2萬1000餘處，動員逾1萬3000人次，噴消面積達1877萬多平方公尺。
環保局說，配合調整防疫措施，北市167處人潮易聚集的十大場域周邊公共環境，包含捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、夜市、商圈、公園、百貨公司、機關及安心檢疫所等，將持續執行防疫噴消，春節連假不打烊，也請民眾配合防疫規定並做好戴口罩、勤洗手等個人衛生防護，保護自己與他人。
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