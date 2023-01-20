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直接徵召選總統比較好？ 侯友宜：為國為民是我的態度
新北市長侯友宜，今天上午慰勤基層警察、消防、義消。對於媒體詢問「直接徵召的話，會覺得比較好嗎？」侯說，工作了43年，他永遠只有一個態度，就是「為國為民、不分你我，不分族群、不分黨派」好好做事。
新北市長侯友宜，今天早上在新北市消防局第二救災救護大隊對基層警、義消慰勤完後，接受媒體聯訪。面對媒體詢問他，「剛有提到如果夠強，不用擔心會有落跑的狀況，而且選總統的話，可以照顧除了新北市民之外更多的人。」
「多元共融、團結共好」侯友宜說，新北市就像台灣的縮影，他是一個多元族群，大家安居樂業的一個好地方，他常說「多元共融、團結共好」，讓我們這一塊土地每一個人彼此之間，無論是新北市還是全國各地，大家都要攜手合作。
他說，昨天也說了，期待、謝謝蘇院長這四年來的辛苦，也期待新的內閣上任以後，我們大家更能同心齊力，為國家努力打拼，讓我們國家能永續、繁榮、安定。
另外，有媒體問他，現在黨內是不是有聲音，直接徵召的話，會覺得比較好嗎？年後四、五月會不會開始思考明確表態（參選總統）回應？
侯友宜說，他已經工作了43年，這43年裡面，他永遠只有一個態度。就是「為國為民、努力的做事、大家不分你我、不分族群、甚至不要分任何黨派」，只要大家願意，攜手合作，我們團結共好，他相信我們國家就會很好，人民也會過得很安定。
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