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王鴻薇指若夠強沒人會用落跑卡他 侯友宜回：各有角色應攜手合作

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影

新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。面對同黨立委王鴻薇說「如果侯友宜夠強，黨內就不能再用落跑卡侯。」侯友宜沒正面回應，只說「每一個人，有每一個人的角色」大家攜手合作，努力打拼的一個態度，我們國家一定會強。

今天是小年夜，一大早新北市長侯友宜，前往新北市新莊警分局、新北市消防局第二救災救護大隊，向基層警察、消防、義消慰勤。

面對媒體聯訪提問，同黨北市補選立委黨選人王鴻薇昨上廣播節目，指侯友宜若要攻大位別急著表態，要先冷靜把自己準備好，做到讓選民覺得即使有落跑問題還是願意選他，「如果侯友宜夠強，黨內就不能再用落跑卡侯。」

侯友宜回應，每一個人有每一個人的角色，我現在是市長，她是立委（王鴻薇），大家彼此分工合作，最重要是為我們這一塊土地，做更多的事情，為我們中華民國，為台灣百姓的安全以及各項工作上，都能夠展現大家攜手合作，努力打拼的一個態度。用這樣一個態度，我們國家一定會強。人民一定可以安居樂業。

新北市長侯友宜說，大家攜手合作，努力打拼的一個態度，我們國家一定會強，人民一定可以安居樂業。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜說，大家攜手合作，努力打拼的一個態度，我們國家一定會強，人民一定可以安居樂業。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天上午前往新北市新莊警分局、消防局第二救災救護大隊慰問基層警察、消防、義消。記者曾伯愷／攝影

新北市長 侯友宜 王鴻薇

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