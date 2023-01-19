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蘇揆請辭前拍板跨國同婚 北市府：年後通報戶所依法辦理

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
內政部今日同意開放跨國同性婚姻，並發函台北市政府督導戶政事務所辦理。圖／聯合報系資料照
內政部今日同意開放跨國同性婚姻，並發函台北市政府督導戶政事務所辦理。圖／聯合報系資料照

行政院長蘇貞昌今請辭前，拍板開放跨國同性婚姻，發函北市府督導戶政事務所辦理。北市民政局證實，今日下班前有收到內政部函文，不過2019年同婚通過後，就已經做過教育訓練，應對也沒問題，年後第一個上班日就會通報戶所依法辦理。

北市民政局戶籍行政科科長劉嘉鳳表示，內政部函文是今天下午才送達，原本就有30多個國家承認同婚，可以在台灣辦理登記，如今除了中國外的外國人、港澳居民都能登記，因為2019年同婚通過後，就已經有做過教育訓練、臨櫃應對，早已有同婚機制辦理，等待年後的第一個上班日，就會通報所有戶政事務所依法受理。

內政部戶政司長林清淇指出，當初沒有承認同婚國家的外國人無法在台登記同婚，是因為司法院認為，跨國婚姻要符合兩地法律規範，所以才會採用「涉外民視法律適用法」規定辦理。

林清淇表示，但過去有幾對跨國同性伴侶打訴訟，法院也有判決同意登記，為避免後續興訟，加上考慮到平等，不要出現某些伴侶可以結婚、某些不行的狀況，因此行政院與司法院會商後，今天才拍板並送函至各縣市政府，開放讓沒有同性婚姻國家的外國人、港澳人士可以在台灣登記結婚。

林清淇說，除了有些特定國家有面談機制，若跨國婚姻該有的程序都完備、相關文書驗證符合規定，即便是沒有開放同性婚姻國家的外國人到台灣，也是可以登記結婚，當然沒問題。

同性婚姻 同婚 蘇貞昌 北市

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