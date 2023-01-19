侯友宜視察春節運輸 新北交控中心24小時監控路況
明天是小年夜，新北市長侯友宜今傍晚赴板橋車站視察春節返鄉交通疏運，侯友宜說，民眾會利用春節期間出遊，觀光旅遊景點的公車除將視人潮機動增班，新北市交控中心也將24小時全天候監控路況。
交通局交通安全科科長林碧芬指出，大年初一至初三（1月22日至1月24日）的每日5點至12點，國5石碇、坪林南下入口匝道封閉管制，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口，建議開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路。
另外，高鐵從1月18日至1月30日為13天的春節疏運，共加開454班次列車，包括南下193班及北上261班，加上原本班次，春節疏運期間共提供2269班次列車；台鐵也為因應春節返鄉人潮，總計加開499列次，較去年春節疏運增加約45萬座位。
民眾多會利用春節出遊，新北市交控中心將24小時全天候監控路況，也建議民眾出遊多利用大眾運輸工具，觀光旅遊景點的公車也將視人潮機動增班；開車民眾出門前可利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況。
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