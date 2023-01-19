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寶高一期進駐率達9成 僅剩1個廠房3個單元招租

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
寶高智慧產業園區第一期從2021年4月開始招商，如今進駐率已達9成。圖／新北經發局提供
寶高智慧產業園區第一期從2021年4月開始招商，如今進駐率已達9成。圖／新北經發局提供

寶高智慧產業園區第一期從2021年4月開始招商，歷經多次招商，現已有不少國際大廠進駐，包括鴻海電動車、華電聯網、美商太陽鳥等。第7次招商結果出爐，將由主要開發半導體生醫晶片、微量生醫分子檢測儀的矽基分子電測科技將進駐園區，寶高一期進駐率已達9成，僅剩最後1個標準廠房、3個標準廠辦單元招租。

斥資41億元打造的新店寶高智慧園區，從2021年4月開始招商，不過一開始僅10單元出租，後續市府放寬進駐廠商要件後，進駐率增加。經發局長何怡明說，因於中美貿易戰，台商回流建廠，不少廠商規畫自己買地蓋廠房，但新北工業用地缺乏，市府規畫4.1公頃的工業園區，盼解決工業用地不足問題，雖然一開始廠商多觀望，但現在進駐率已達9成。

經發局說，寶高園區歷次招商吸引多家醫療器材廠商進駐，比如政華科技展業有限公司製造美式整脊系統用手法床、3D八軸凱羅整脊機器人、3D骨盆運動機器人等產品；近鎰生技股份有限公司開發抗菌塗層、抗菌液與抗菌材料；華淨醫材股份有限公司生產醫用口罩、酒精棉片、暖暖包與快篩試劑等；益興生醫股份有限公司製造高階醫療球囊，應用於心血管、腦部血管及泌尿科。

這次第7次招商結果由「矽基分子」進駐，該公司專注於在疾病及微量分子檢測，預計在寶高智慧產業園區建置Bio-Fab廠（半導體生醫晶片製造廠）試量產，從半導體生醫晶片平台技術開發，擴及周邊技術開發應用，如新冠病毒、呼吸道傳染病和癌症精準檢驗晶片等產品。

經發局補充，市府引進「智慧城市」相關領域產業進駐，總計預估新增逾24億投資金額，創造3千個就業機會。此外，園區結合5G科技打造新北智慧城市基地，除強化智慧醫療產業鏈，還有電動車產業鏈群聚持續招商，並開放預約專人帶看，現僅剩最後1個標準廠房和3個標準廠辦精華單元招租。

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