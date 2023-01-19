中永和瓦磘溝清水引入工程完工 未來大幅減少溝渠惡臭
橫跨中永和的瓦磘溝過去惡臭難聞，近期改善工程持續，包含汙水用戶接管、河道渠底改善加速水流等工程。新北水利局表示，最新進度昨天已經完成清水引入工程，預計農曆年後開始試運轉，維持晴天水路之基流量，即可減少惡臭。
水利局長宋德仁指出，瓦磘溝早期是重要灌溉水源，隨著都市化發展，生活汙水、工廠廢水排入，且部份土地為私有產權，徵收經費龐大又取得不易，導致部分蜿蜒水路無法拓寬，加上潮汐影響，使水流長年受阻堆積出臭味。
為了改善惡臭問題，水利局針對主流段約3700公尺以生態工法及設子溝調整坡度流速，並在上游引入清水，改善因流速緩慢堆積渠底髒汙造成臭味問題。目前已完成清水補注管及安裝抽水機組，將以每日2萬5000噸的取水量補助瓦磘溝乾淨水源，維持晴天瓦磘溝之基流量，改善水流停滯造成臭味問題。
在地陳姓居民表示，水溝變得不一樣了，以前出門就是聞到溝裡傳來陣陣的臭味，甚至長大後帶孩子到附近公園玩，小朋友都吵著要趕快回家，因為公園太臭了，現在孩子也發現水溝不一樣了，再也不會吵著要趕快回家。
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