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新北繼24區長調整後 多位副局長、主秘職務調整
新北市政府昨日公布24個區長調整，不過當中各局處中仍有一些缺額，現在傳出局處當中不少人員也調動，包含地政局主秘徐鳳儀升副局長、民政局專委劉淑芬升農業局主秘、市場處長盛筱蓉升經發局副局長，養工處長馮兆麟升工務局副局長，並已獲新北人事處證實。
新北繼多區區長調整之外，市府局處人員也有部分變動，包含許多局處副局長、主秘職務，包含地政局主秘徐鳳儀升副局長、民政局專委劉淑芬升農業局主秘；另外，市場處長盛筱蓉近年改造市場成績亮眼，調升經發局副局長，養工處長馮兆麟調升工務局副局長。
據了解，這些職務多屬局處內部職務調整，因此不會特別一一公布。新北人事處長林正壹說明，昨發布多區區長多跟市民密切相關，過程中一些相關局處內部人員也有所變化，因此也配合連帶調整。
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