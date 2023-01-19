方便民眾年節採買 板橋花市營業到除夕

金山漁會在石門區草里漁港內打造全新的釣魚咖啡館-「金點草里驛棧」，結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術，提供石門在地特色美食及飲品、釣具租借服務及最在地的體驗，歡迎民眾過年走春到石門走走。

2023-01-19 16:22