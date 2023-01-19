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方便民眾年節採買 板橋花市營業到除夕

中央社／ 新北19日電

新北市政府農業局表示，為方便家家戶戶年節採買應景花卉，板橋花市將營業到除夕夜（21日），歡迎民眾選購，營造春節喜氣。

農業局新聞稿表示，板橋花市為服務民眾年節應景花卉採買需求，小年夜 （1月20日）營業時間延長，從上午9時起至晚間10時，除夕（1月21日）從當天上午9時起營業至晚間8時。

農業局表示，花市販售種類多樣的年節應景花卉，如象徵銀兩的銀柳，每束價格約新台幣250元至450元，百合花每束300元至500元，其他還有蘭花、金錢樹、開運竹等過年應景的花卉供選購。

板橋花市總幹事林吉安表示，今年因疫情管制措施鬆綁，來花市採購的民眾明顯增多，因此，整體花價比起往年略漲1成，許多民眾透過花卉布置居家，營造兔來運轉年節氣氛。

除夕夜 節氣

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