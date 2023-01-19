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台北市果菜家禽4批發市場春節休市 1月27日營業

中央社／ 台北19日電

北市產業局今天表示，果菜、魚類、家禽、花卉批發市場，從22日至26日休市，27日凌晨起營業，批發市場內的零售批發場也在當天開市。

台北市產業發展局發布新聞資料指出，因應農曆春節連假，果菜等批發市場從22日（初一）至26日（初五）休市，其他公有市場像北投市場、士東市場、中山市場、大直市場、南門中繼市場等皆休市，部分市場休至27日。

此外，北投區復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉泡腳池，從20日至26日休園，27日起恢復開放，時間為每週二至週日，上午8時至中午12時，下午1時至下午6時。北市市場等處在春節期間休市資訊，可至產業局的官網查詢。

產業局表示，動物之家從21日至26日暫停服務，27日恢復營運，開放民眾參訪及認養毛孩，動物保護處在春節期間皆排有輪值人員，負責整理收容環境與照顧重症的毛孩，包含獸醫師、助理、動物管理員及清潔員等，並有固定志工協助照護，讓收容的毛孩開心過年。

北市 春節 獸醫師

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