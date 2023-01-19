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汐止文化里粉嫩櫻花綻放 年假走春賞櫻趣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康誥坑溪的櫻花也開始陸續綻放，尤其晚上搭配夜燈，賞夜櫻好浪漫。圖／觀天下有線電視提供
汐止區康誥坑溪的櫻花也開始陸續綻放，尤其晚上搭配夜燈，賞夜櫻好浪漫。圖／觀天下有線電視提供

趕在過年前，汐止區康誥坑溪的櫻花也開始陸續綻放，雖然，剛剛開始開，不過，已經吸引不少民眾在櫻花樹下拍照，而今年的康誥坑溪櫻花季就要登場，也邀請民眾賞花趣，還有過年十天連假走春賞櫻，尤其晚上搭配夜燈，賞夜櫻好浪漫。

好不容易天氣放晴，太陽公公露臉，好天氣不少人沿著汐止康誥坑溪步道散步賞花，溪流搭配粉嫩櫻花，再加上清澈溪裡游水的常客兩隻紅面鴨，看著眼前美景好愜意，就要過年了，文化里櫻花陸續綻放，尤其在中間橋頭的這棵則是呈現滿開，吸引好多民眾在櫻花樹下拍下美照。

文化里長余寶聰表示，康誥坑溪文化里這一段步道，每年都在一月份大約22日左右，櫻花就會盛開大概兩成至三成，今年有提早一個禮拜左右，現在在中間橋頭有一棵滿開，每年都開的很漂亮，而且顏色很好看，今年的櫻花季預計在1月28日大年初七，當天早上9點到11點，會送一個櫻花的帆布袋，另外還配合福興宮早上8點30分，就開始發兔年的小提燈，還有圓的燈籠，請大家這段時間來賞櫻也要注意安全。

汐止區長陳健民說，又到了一年一度文化里康誥坑溪櫻花盛開的時候，很感謝文化里里長還有福興宮長期以來對櫻花投注的心力，從現在開始櫻花已經陸續在開了，在1/28日，上午8點30分開始，辦理今年櫻花季活動，歡迎大家過年期間都可以到福興宮旁的文化里步道賞櫻花。

余寶聰值指出，晚上也很有看頭，公所裝了大約兩百盞的LED燈、球燈可以賞夜櫻，晚上會轉換不同顏色，搭配夜櫻及溪流的美景，打造浪漫的賞花氣氛，過年十天年假，邀請大家來走春賞花趣。

櫻花季 汐止 賞花 賞櫻 兔年

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