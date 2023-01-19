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金山磺溪四十號橋通車 返鄉走春民眾更便利

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區磺溪四十號橋由新北市長侯友宜視察驗收後隨即開放通車，讓返鄉與走春金山的民眾用路更舒適、安全。圖／紅樹林有線電視提供
金山區磺溪四十號橋由新北市長侯友宜視察驗收後隨即開放通車，讓返鄉與走春金山的民眾用路更舒適、安全。圖／紅樹林有線電視提供

金山區磺溪四十號橋經由新北養工處進行橋樑改建工程，歷經將近一年的工期，在農曆年前傳出完工的好消息，由新北市長侯友宜視察驗收後隨即開放通車，讓返鄉與走春金山的民眾用路更舒適、安全。

通車典禮上新北市長侯友宜指出，磺溪四十號橋舊橋橋齡已達51年，結構強度與橋樑樑底高度不足，加上橋墩恐影響磺溪排水防洪，因而進行改建。新的橋樑提升了耐震能力、寬度拓寬並增設慢車道與人行道，橋墩落墩數從3支減少為1支，解決排水斷面不足問題。

在市長到場驗收，確認工程如期完工，現場也正式宣佈開放新橋通車，現在用路人不論是走路散步、騎單車亦或是開車，都可以擁有舒適的專屬空間，而在安全上也有所提升，耐震又防洪，居住在附近的居民更安心，可以說是，完善、順暢又安全的通行動線。

新北市長侯友宜感謝，交通部公路總局、內政部營建署與經濟部水利署第十河川局共同補助1.38億元打造全新的磺溪四十號橋，坐擁自然景觀、連接法鼓山、金山老街及朱銘美術館等觀光旅遊景點，在春節前通車，就是期待遊客能夠在連假造放金山，能夠有全新的用路感受，也讓居民有更完善的用路環境。

金山 侯友宜 人行道 春節

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