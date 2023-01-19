快訊

蘇貞昌親向蔡總統請辭？ 官員透露今行政院會離情依依

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

6車追撞1車翻覆畫面曝光 國1汐五高架回堵8公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳美食廣街喜迎觀光客 春節連假不打烊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳美食廣場春節十天不打烊，要讓遊客到訪時，可以大啖瑞芳美食。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳美食廣場春節十天不打烊，要讓遊客到訪時，可以大啖瑞芳美食。圖／觀天下有線電視提供

農曆過年有十天連續假期，為迎接久違的人潮，瑞芳美食廣場也是十天不打烊，要讓遊客到訪時，可以大啖瑞芳美食，各攤商摩拳擦掌，準備迎接易情解封來第一個農曆新年春遊人潮。

瑞芳美食廣場內有眾多特色美食，包括傳統麵飯、熱油麻糬、蚵仔煎、快炒，以及胡椒餅、鐵板燒等各種料理，都是民眾到瑞芳遊玩必造訪的美食天地，不只外地遊客喜愛，也是在地居民平時飽餐一頓最佳的好所在。

瑞芳美食廣場自治會會長林文貴說，為迎接過年春節連假可能帶來的人潮，各攤商已經蓄勢待發，要用高品質的美食和服務提供給遊客，讓遊客留下深刻印象，除了除夕當天只營業到下午五點，1/20至1/29都是正常營業時間。

疫情這三年下來，瑞芳美食廣場生意大受影響，歷經遊客不來，不能內用也影響用餐意願，如今隨著國門開放，越來越多遊客到訪，身為觀光勝地的瑞芳地區，讓遊客可以大啖美食的美食廣場，也希望能夠迎來人潮，振興美食廣場的攤商經濟。

瑞芳 疫情 春節 蚵仔煎 除夕

延伸閱讀

走春大富翁！初一到初九開春「2023彰化新年走春攻略」可以玩很久

日本人帶路 探訪在地美食與人情

新北29區中24區長人事大搬風 人事命令31日生效

大型傢俱清運增一倍 瑞芳清潔隊籲早預約

相關新聞

新北人口重回400萬 年輕小家庭為主要遷入組成

疫情解封國人返國恢復戶籍，新北市人口於1月16日重回400萬大關。新北民政局長柯慶忠說，過去三年因疫情影響，連續2年未入...

年前內湖更塞 李明賢貼這張照怒轟：開車人恐一肚子火

台北市長蔣萬安上任後，指示各局處研擬內湖交通短中長期計畫，國民黨北市議員李明賢今天則在臉書貼出一張內湖成功路三段的塞車照...

石門漁港打造「釣魚咖啡館」 走春聽海之音

金山漁會在石門區草里漁港內打造全新的釣魚咖啡館-「金點草里驛棧」，結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術，提供石門在地特色美食及飲品、釣具租借服務及最在地的體驗，歡迎民眾過年走春到石門走走。

瑞芳美食廣街喜迎觀光客 春節連假不打烊

農曆過年有十天連續假期，為迎接久違的人潮，瑞芳美食廣場也是十天不打烊，要讓遊客到訪時，可以大啖瑞芳美食，各攤商摩拳擦掌，準備迎接易情解封來第一個農曆新年春遊人潮。

汐止文化里粉嫩櫻花綻放 年假走春賞櫻趣

趕在過年前，汐止區康誥坑溪的櫻花也開始陸續綻放，雖然，剛剛開始開，不過，已經吸引不少民眾在櫻花樹下拍照，而今年的康誥坑溪櫻花季就要登場，也邀請民眾賞花趣，還有過年十天連假走春賞櫻，尤其晚上搭配夜燈，賞夜櫻好浪漫。

春節拜拜採購預期現人車潮 新莊警交通管制加強疏導

為因應10天年節採買年貨、拜拜人車潮，新北市新莊警分局，將於轄內主要市場、購物中心、大賣場、廟宇實施交通管制措施。呼籲民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。