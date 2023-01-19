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瑞芳美食廣街喜迎觀光客 春節連假不打烊
農曆過年有十天連續假期，為迎接久違的人潮，瑞芳美食廣場也是十天不打烊，要讓遊客到訪時，可以大啖瑞芳美食，各攤商摩拳擦掌，準備迎接易情解封來第一個農曆新年春遊人潮。
瑞芳美食廣場內有眾多特色美食，包括傳統麵飯、熱油麻糬、蚵仔煎、快炒，以及胡椒餅、鐵板燒等各種料理，都是民眾到瑞芳遊玩必造訪的美食天地，不只外地遊客喜愛，也是在地居民平時飽餐一頓最佳的好所在。
瑞芳美食廣場自治會會長林文貴說，為迎接過年春節連假可能帶來的人潮，各攤商已經蓄勢待發，要用高品質的美食和服務提供給遊客，讓遊客留下深刻印象，除了除夕當天只營業到下午五點，1/20至1/29都是正常營業時間。
疫情這三年下來，瑞芳美食廣場生意大受影響，歷經遊客不來，不能內用也影響用餐意願，如今隨著國門開放，越來越多遊客到訪，身為觀光勝地的瑞芳地區，讓遊客可以大啖美食的美食廣場，也希望能夠迎來人潮，振興美食廣場的攤商經濟。
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