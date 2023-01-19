春節走春到貢寮 有山有海還有廟宇可選擇

農曆過年有十天假期，已經安排好春遊地點了嗎?新北市貢寮區包山包海，有各式景點很適合走春，貢寮區長鍾耀磊也歡迎民眾多利用大眾運輸工具到貢寮來走走玩玩。

貢寮區長鍾耀磊說，本周五開始迎來春節連續十天假期，會有不少遊子返鄉，和遊客到貢寮地區觀光，開車的朋友可以走台2線或台2丙線，快速又方便，境內不論是知名的福隆地區，草嶺古道，桃源谷步道，還有三貂角燈塔等等，貢寮地區廟宇也很多，像是澳底仁和宮，靈鷲山等，都是走春的好選擇。

鍾耀磊進一步說明，過年期間歡迎大家來貢寮走春，但同時也要做好相關防疫工作，保護自身安全健康。其他交通管制等相關訊息，都可以到交通局網站查詢，也希望屆時大家玩得開心又放心。