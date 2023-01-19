石門漁港打造「釣魚咖啡館」 走春聽海之音

金山漁會在石門區草里漁港內打造全新的釣魚咖啡館-「金點草里驛棧」，結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術，提供石門在地特色美食及飲品、釣具租借服務及最在地的體驗，歡迎民眾過年走春到石門走走。

參與開幕的新北市長侯友宜說，「金點草里驛棧」除了集聚特色美食、海景與釣魚器具租借等功能，還有與朱銘美術館及許多的藝術家合作，將驛棧建築融合裝置藝術，其中『海之音』讓民眾透過聽筒聽到來自海中槍蝦活動、透抽求愛、船隻行駛等獨一無二的聲音，還能現場聆聽當天限定漁港海風及潮汐拍打的自然聲音。

驛棧裡提供租借釣竿、水桶、椅子及救生衣服務，使漁港成為服務釣客與親子共同享受釣魚樂趣及休憩的舒適場所，特別的是還販售石門鐵觀音茶飲，及坪林特產的蜜香紅茶與包種茶，餐點部分也推出採用北海岸在地漁產食材的魩仔魚粥及小卷米粉，讓民眾品嘗海邊最新鮮的海鮮美食。

新北市長侯友宜表示，未來會更加的善用這個空間，將石門草里、阿里荖的人文精神特色展現，還會與朱銘美術館攜手合作，打造富有在地人文與藝術的釣魚咖啡館，而驛站春節連假期間只休初六一天，也歡迎民眾攜家帶眷到草里漁港走一遭，一起體驗全新概念釣魚咖啡館的複合魅力！