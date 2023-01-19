新北人口重回400萬 年輕小家庭為主要遷入組成

疫情解封國人返國恢復戶籍，新北市人口於1月16日重回400萬大關。新北民政局長柯慶忠說，過去三年因疫情影響，連續2年未入境戶籍被逕為遷出國外人口大幅增加、達8萬2168人，隨著各國解除邊境管制，新北市終於在今年1月16日重返400萬人，且分析遷入年齡平均為36.44歲，推估年輕小家庭為主要遷入組成。

柯慶忠說，新北市設籍人口從升格後逐年增加，2019年4月首次突破400萬人，2020年12月人口最高超過403萬人。但因疫情影響，連續2年未入境戶籍，被逕為遷出國外人口大幅增加、達8萬2168人，2022年6月人口397萬2271人達最低點，共減少5萬8683人。

隨各國解除邊境管制、國內人口持續移入，新北市人口在2022年7月止跌回升，平均每月增加逾3千多人，2022年7月至12月人口數增加前3名，分別為新店區3482人、淡水區3333人及林口區2959人，恰逢國人返國大增，111年12月恢復戶籍人數高達7613人，終於在1月16日重返400萬大關。

民政局進一步分析指出，遷入人口年齡結構，49歲以下青壯年占遷入人口逾70%，50歲以上占遷入人口27%，其中以30至39歲最多、40至49歲次之、0至9歲第三，平均遷入年齡為36.44歲，推估年輕小家庭為主要遷入組成。

民政局說，新北市推動友善婚育政策，每年舉辦未婚聯誼及聯合婚禮活動，生育獎勵金每胎補助2萬、第3胎以上3萬，並可併計北北基桃設籍期間，同性配偶收養他方所生子女亦可請領。