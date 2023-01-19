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春節拜拜採購預期現人車潮 新莊警交通管制加強疏導
為因應10天年節採買年貨、拜拜人車潮，新北市新莊警分局，將於轄內主要市場、購物中心、大賣場、廟宇實施交通管制措施。呼籲民眾多搭乘大眾交通工具前往，若自行騎、駕車，也要遵守交通規則及交管人員指示，共同維護春節連假期間交通順暢平安。
新莊警分局表示，農曆春節期間，預期轄內好市多、IKEA、宏匯廣場、iTower及各傳統市場，將出現大批人潮與車流前往採購年貨。警方已整轄內主要年節市場活動時間，並與活動單位建立溝通平臺，加強於上述地點周邊道路，依道路環境及車流狀況，因地制宜規劃實施車輛進出彈性管制、行向分流等交通管理措施。
另外，這月19、20、21日三天，從每日上午8時至12時，針對新莊區中華路二段及自立街口、中華路二段與自信街口、自立自由街口、自信自由街口，將禁止汽車進入，宏泰市場則實施徒步區，禁止汽、機車進入。
至於民眾到轄內廟宇參拜，警方也規劃從22日至2月5日為止，中正路84號（新莊地藏庵）前至新莊國小校門口，暫停拖吊，中正路84號（地藏庵）至地藏庵活動中心則實施單向單行道通行。
警方呼籲，民眾多加利用大眾運輸工具前往目的地。同時提醒自行開車前往的民眾，可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢合法停車空間。另賣場業者亦會加強義交人員執行疏導管制或導引至周邊停車場，避免排隊車輛影響車輛通行。
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