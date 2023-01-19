快訊

在野提案全掰了！立院三讀中央政府總預算 刪減300億

中職／再添猛將！林益全轉隊統一獅 雙方簽訂一年約

獨／長官一聲令下 新竹基層醫護嘆：被迫取消春節行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員要求北市研擬振興方案 轟蔣萬安振興「只說不做」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

民進黨議員何孟樺今天質疑，台北市長蔣萬安承諾北市有振興規畫，不過她後來收到產發局的回覆卻有巨大落差。圖／引用自何孟樺臉書
民進黨議員何孟樺今天質疑，台北市長蔣萬安承諾北市有振興規畫，不過她後來收到產發局的回覆卻有巨大落差。圖／引用自何孟樺臉書

新冠疫情衝擊產業，民進黨議員何孟樺今天質疑，台北市長蔣萬安承諾北市有振興規畫，不過她後來收到產發局的回覆卻有巨大落差。何孟樺今天表示，今年1月初，她向市長蔣萬安提出書面質詢，要求北市府研擬2023年振興計畫以因應未來經濟挑戰，結果蔣在回覆前，就先透過媒體放話，表示市府已經在研擬振興。不過市長講的內容，卻只是規畫，也不知道預算在哪？

對此，北市財政局表示，隨著疫情逐步解封，市長蔣萬安都有在關心相關振興規畫，至於預算，相關局處都有年度的例行預算，北市府會視需要，提出相關振興方案。

何孟樺說，她1月6日提書出面質詢要求北市研擬振興計畫；1月11日市長透過媒體表示已經在研擬；1月16日產發局的書面回覆，卻不敢幫市長背書有振興計畫；1月19日產發局二次回覆，依然不幫市長背書，經致電了解才發現根本還沒有，只是規畫，也不知道預算在哪？

何孟樺說，蔣市長的政策，市府局處卻不敢背書，是市府螺絲鬆了？還是市長根本就哄騙市民？市政不是兒戲，更不是蔣萬安你作秀的工具好嗎？

何說，蔣萬安最近整天以視察為名逛大街，逛了老半天還是不知民間疾苦。市民在乎的振興不好好計畫，正事不做都做傻事，是在殺時間等過年放假嗎？

何孟樺先前質疑，蔣萬安去年6月任立委時，批評中央未及時紓困、不食人間煙火，但如今高雄已公布紓困方案，北市卻連個聲音都沒有，她要求市府盡快研擬「2023年北市紓困、振興計畫」，配合中央「經濟成果全民共享」政策，讓民間真正感受到政府美意，使人民的生活更順遂。

何孟樺說，前市長柯文哲去年祭出一系列紓困、振興措施卻漏洞百出，許多方案不是成效低落，就是缺乏整體規畫，蔣市府必須全面檢視柯文哲的爛攤子，引以為鑒。

台北市長 蔣萬安 日產

延伸閱讀

徐巧芯嗆質詢下滑到海平下 何孟樺反擊：護航下滑至地心

北士科匝道通車 蔣萬安：施政重點交通是重中之重

蔣萬安自爆念建中常到北一女站崗 終於可以大方走進校園

影／內閣傳將改組 蔣萬安：中央地方都為城市市民著想

相關新聞

新北人口重回400萬 年輕小家庭為主要遷入組成

疫情解封國人返國恢復戶籍，新北市人口於1月16日重回400萬大關。新北民政局長柯慶忠說，過去三年因疫情影響，連續2年未入...

年前內湖更塞 李明賢貼這張照怒轟：開車人恐一肚子火

台北市長蔣萬安上任後，指示各局處研擬內湖交通短中長期計畫，國民黨北市議員李明賢今天則在臉書貼出一張內湖成功路三段的塞車照...

北市防疫量能足 醫療院所春節提供快篩陽視訊看診、領藥

農曆新年10天連假明登場，台北市上百家醫療院所不打烊，提供視訊診療、開立口服抗病毒藥物，讓快篩陽民眾春節期間仍可求診。北...

春節拜拜採購預期現人車潮 新莊警交通管制加強疏導

為因應10天年節採買年貨、拜拜人車潮，新北市新莊警分局，將於轄內主要市場、購物中心、大賣場、廟宇實施交通管制措施。呼籲民...

議員要求北市研擬振興方案 轟蔣萬安振興「只說不做」

新冠疫情衝擊產業，民進黨議員何孟樺今天質疑，台北市長蔣萬安承諾北市有振興規畫，不過她後來收到產發局的回覆卻有巨大落差。何...

北市府春節前夕公安聯檢 3家百貨賣場違規挨罰各12萬元

明天就是小年夜，台北市建管處春節前夕抽查42家各大百貨、賣場及大型餐廳，其中3家違反建築法，包含防火鐵捲門無法正常升降、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。