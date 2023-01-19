議員要求北市研擬振興方案 轟蔣萬安振興「只說不做」

民進黨議員何孟樺今天質疑，台北市長蔣萬安承諾北市有振興規畫，不過她後來收到產發局的回覆卻有巨大落差。圖／引用自何孟樺臉書

新冠疫情衝擊產業，民進黨議員何孟樺今天質疑，台北市長蔣萬安承諾北市有振興規畫，不過她後來收到產發局的回覆卻有巨大落差。何孟樺今天表示，今年1月初，她向市長蔣萬安提出書面質詢，要求北市府研擬2023年振興計畫以因應未來經濟挑戰，結果蔣在回覆前，就先透過媒體放話，表示市府已經在研擬振興。不過市長講的內容，卻只是規畫，也不知道預算在哪？

對此，北市財政局表示，隨著疫情逐步解封，市長蔣萬安都有在關心相關振興規畫，至於預算，相關局處都有年度的例行預算，北市府會視需要，提出相關振興方案。

何孟樺說，她1月6日提書出面質詢要求北市研擬振興計畫；1月11日市長透過媒體表示已經在研擬；1月16日產發局的書面回覆，卻不敢幫市長背書有振興計畫；1月19日產發局二次回覆，依然不幫市長背書，經致電了解才發現根本還沒有，只是規畫，也不知道預算在哪？

何孟樺說，蔣市長的政策，市府局處卻不敢背書，是市府螺絲鬆了？還是市長根本就哄騙市民？市政不是兒戲，更不是蔣萬安你作秀的工具好嗎？

何說，蔣萬安最近整天以視察為名逛大街，逛了老半天還是不知民間疾苦。市民在乎的振興不好好計畫，正事不做都做傻事，是在殺時間等過年放假嗎？

何孟樺先前質疑，蔣萬安去年6月任立委時，批評中央未及時紓困、不食人間煙火，但如今高雄已公布紓困方案，北市卻連個聲音都沒有，她要求市府盡快研擬「2023年北市紓困、振興計畫」，配合中央「經濟成果全民共享」政策，讓民間真正感受到政府美意，使人民的生活更順遂。

何孟樺說，前市長柯文哲去年祭出一系列紓困、振興措施卻漏洞百出，許多方案不是成效低落，就是缺乏整體規畫，蔣市府必須全面檢視柯文哲的爛攤子，引以為鑒。