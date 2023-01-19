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北市府春節前夕公安聯檢 3家百貨賣場違規挨罰各12萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
H&M台北西門旗艦店的防火鐵捲門無法正常起降。圖／台北市建管處提供
H&M台北西門旗艦店的防火鐵捲門無法正常起降。圖／台北市建管處提供

明天就是小年夜，台北市建管處春節前夕抽查42家各大百貨、賣場及大型餐廳，其中3家違反建築法，包含防火鐵捲門無法正常升降、防火門故障等，當場各罰12萬元，業者均已限期改善。

北市府列管面積超過5000平方公尺以上的大型百貨、賣場、量販店，以及1500平方公尺以上的大型餐廳，包含台北101購物中心、BELLAVITA寶麗廣塲、微風廣場、家樂福等約100家業者。

因應農曆春節連假即將登場，台北市建管處攜手消防局無預警動態公共安全檢查，1月4日至18日抽查轄內42家業者，重點為安全門或梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道等處，任意堆置雜物及貨品，阻礙逃生動線而造成公共危險。

3家違反建管規定，1月6日新光三越百貨信義A9館的防火門故障導致無法開啟，13日遠東百貨寶慶店的防火門故障無法自動復歸，16日H&M台北西門旗艦店的防火鐵捲門無法正常起降，影響防火區劃、人群逃生避難功能，均依違反建築法開罰12萬元，業者於2天限期改善完畢。

建管處表示，歲末年終百貨賣場與餐廳是人潮眾多之處，建管處平時落實各類場所公安申報管理外，也持續辦理不定期「抽檢」驗收成效，以保障消費者於場所之公共安全。

建管處長劉美秀說，執行公安聯檢的目的，是提醒業者平時就應重視維護營業場所公共安全，呼籲勿任意在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道堆置雜貨，阻礙人員逃生避難，造成公共危險。民眾若有發現違規情事，可撥打1999通報市府話務中心。

北市府春節前夕抽查42家各大百貨、賣場及大型餐廳，其中3家違反建築法，現場張貼不合格告示單。圖／台北市建管處提供
北市府春節前夕抽查42家各大百貨、賣場及大型餐廳，其中3家違反建築法，現場張貼不合格告示單。圖／台北市建管處提供
新光三越百貨信義A9館的防火門故障導致無法開啟。圖／台北市建管處提供
新光三越百貨信義A9館的防火門故障導致無法開啟。圖／台北市建管處提供
遠東百貨寶慶店的防火門故障無法自動復歸。圖／台北市建管處提供
遠東百貨寶慶店的防火門故障無法自動復歸。圖／台北市建管處提供

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