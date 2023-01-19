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與新住民圍爐 侯友宜強調台灣應不分顏色、放下對立

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今提前與各國新住民圍爐，各國新住民端出拿手菜一起分享。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今提前與各國新住民圍爐，各國新住民端出拿手菜一起分享。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今提前與各國新住民圍爐，各國新住民端出拿手菜一起分享。侯友宜不僅回憶小時候過年的場景，也提起台灣之美就像是彩虹，不分你我、族群或黨派，「更不要分顏色」放下對立衝突，用兼容並蓄包容對方，相信中華民國一定會是安定、繁榮及永續的地方。

侯友宜說，新北市的新住民有將近11萬2千多人，占全國新住民近2成，因此新北市也是台灣的縮影，且新北市就像是美國紐約一樣，是國際移民的大城市，許多人懷抱著夢想跟希望迎向更好的生活，「只要你在新北市落了地、生了根，這裡就是家，我們都是新北人，我們都是一家人」。

侯友宜表示，為了讓所有新住民都能在這片土地安居樂業、發光發熱，他也以「人才培育、接軌全球、聚落營造、福利服務」等四大策略推動政策，希望讓所有人都能在這片土地不斷成長茁壯，開出美麗的花朵，擁有光榮感、歸屬感。

侯友宜認為，台灣之美就像彩虹，彩虹之美就是因為七彩繽紛，期盼大家都能以「多元共融，團結共好」的兼容並蓄精神，不分你我、族群或黨派，「更不要分顏色」用包容與關懷，串起愛的力量，放下對立衝突，用兼容並蓄包容對方，相信中華民國一定會是安定、繁榮及永續的地方。

參與圍爐的新住民各個都有其專業，來自越南的卞柔勻在台灣生根22年，為3D果凍藝術創作大師，曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、比利時觀光美食節烘焙金牌，說著一口流利台語，她專門準備苦瓜鑲肉湯，與侯友宜分享家鄉除夕傳統菜色。

從看護變成台灣媳婦的印尼新住民慕雅妮則是準備椰奶雞和印尼粽，她也分享家鄉的齋戒月等習俗；緬甸新住民張麗英曾是緬甸曼德勒航空公司空姐，因為愛迫降新北市，她也做了緬甸椰絲湯圓，與侯友宜分享團圓吉利的好彩頭。

原籍日本的永冶典子則說，在日本除夕夜，全國大小佛寺廟都會響起鐘聲，大家也會去神社或佛寺參拜，年菜則是將許多料理塞在一層一層的盒子裡，堆疊福氣與喜氣；從中國來台已經31年的賀諺真則拿出家鄉的過年名菜蓮花血鴨，使用辛香料與鴨肉翻炒而成，色香味俱全，尤其色澤鮮紅，在過年時非常討喜。

新北市長侯友宜今提前與各國新住民圍爐，各國新住民端出拿手菜一起分享。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今提前與各國新住民圍爐，各國新住民端出拿手菜一起分享。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今提前與各國新住民圍爐，各國新住民端出拿手菜一起分享。記者劉懿萱／攝影
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新北市長 新住民 侯友宜

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