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年前內湖更塞 李明賢貼這張照怒轟：開車人恐一肚子火

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員李明賢今天則在臉書貼出一張內湖成功路三段的塞車照片表示「長長車龍拍起來看似很美麗，但開車的人恐怕是一肚子火氣。」圖／引用自李明賢臉書
北市議員李明賢今天則在臉書貼出一張內湖成功路三段的塞車照片表示「長長車龍拍起來看似很美麗，但開車的人恐怕是一肚子火氣。」圖／引用自李明賢臉書

台北市長蔣萬安上任後，指示各局處研擬內湖交通短中長期計畫，國民黨北市議員李明賢今天則在臉書貼出一張內湖成功路三段的塞車照片表示「長長車龍拍起來看似很美麗，但開車的人恐怕是一肚子火氣。」

李明賢說，到底過年前夕車流與塞車多誇張？他上周五騎機車跑行程，也親眼目睹成功路車流從高速公路回堵到三總甚至車流蔓延的方濟中學，超過一公里以上車龍；而舊宗路北上匝道，也從下午三四點（非尖峰時刻）就開始回堵到堤頂大道。

李明賢貼文底下也有許多網友留言，有網友說，「問題在於一人汽車太多，怎麼疏導高速公路就是塞到滿出來了啊」，還有網友批「那個幹話交通部長怎麼說的啊....，看來我們都不是聰明的用路人」，更有網友敲碗「環狀線東環段、汐民線」，要捷運趕快蓋。

李明賢今天貼出一張從高處看內湖成功路三段的照片提到，這並不是那個觀光景點的絢麗夜景，而是前幾天朋友傳來的內湖成功路三段塞車景況，民眾從自家拍攝，長長車龍拍起來看似很美麗，但開車的人恐怕是一肚子火氣。

李明賢說，也因此，對於民眾春節前送禮或採購等車流暴增，他本周一也當面要求警察局長張榮興增派路口警察指揮並疏導交通，並提醒交通局做好燈號控管，交通是有關民生的大事，馬虎不得。李提到，春節前夕車流多，阿賢也提醒大家注意行駛安全，兔年平安順利。

李明賢 內湖

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