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傳找市長接班人？侯友宜曝春節後第一個想做的事

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日提前與各國新住民圍爐，會後受訪被問及接班人選，侯說自己是新北市長，新北市還有很多規畫要往前走。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日提前與各國新住民圍爐，會後受訪被問及接班人選，侯說自己是新北市長，新北市還有很多規畫要往前走。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今日提前與各國新住民圍爐，會後受訪被問及，傳出將找接班人選。侯友宜說，自己是新北市長，新北市仍有很多規畫待完成，春節後第一個想的是安康輕軌盡快通車，讓民眾來試乘。

侯友宜今日提前與各國新住民圍爐，會後受訪被問及，是否有機會照顧全國的新住民？侯說，新北的新住民占全國將近2成，新北就像台灣的縮影，新住民來自很多國家，盼他們落地生根後，不斷成長打造專屬於他們的歸屬、光榮感，新北市也從4個面向，包括人才培育、全球接軌、聚落營造、福利等等提供新住民融入，讓新北共榮共好。

至於外傳將找接班人選，侯說，自己是新北市長，希望今年比去年更好，尤其疫情紓緩後能帶來產業蓬勃發展。此外，新北市還有很多規畫要往前走，2030願景還有很多待完成，現階段把事情做好，春節後第一個想的是安康輕軌盡快通車，大家就能來試乘。

新北市長 新住民 侯友宜

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