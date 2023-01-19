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北投福國高架道路今通車！機車也能騎 可省10分鐘車程

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安、副市長李四川與各局處首長、台北市議員等人出席通車儀式。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安、副市長李四川與各局處首長、台北市議員等人出席通車儀式。記者鍾維軒／攝影

為區域發展與北投士林科技園區交通抒解，柯文哲市府時代規劃北投區福國路高架道路銜接洲美快速道路，歷時4年工程於今日正式通車。值得注意的是，往返社子島、福國路可雙向讓機車通行，號誌路口從12個降為3個，約節省10分鐘通勤時間；不過往北投、淡水的大度路與大業路方向僅限汽車與550cc以上之重機行駛。

柯市府2019年開始規劃福國路高架道路工程，東起福國路與文林北路5巷交接處，向西延伸至與洲美快速道路連通，長度約1617公尺、造價為 8.1億，提供士林、北投與市區間一條新的交通廊道，有效紓解當地交通負荷。

不過福國路高架道路往社子島、環河北路方向，可以讓機車往返通行。原本從福國路、承德路口行駛立賢路到社子約3.1公里、行駛百齡橋約2公里，若機車直接走福國高架僅1公里。

北市交工處說，以社子國小當起點，福國路、承德路口為終點，距離僅差200公尺，惟號誌路口數量從12個降到3個紅綠燈，尖峰時預估可節省約10分鐘。處長劉瑞麟受訪時說，雖然當時設計快速道路是為了要讓汽車方便上下洲美快速道路，不過當地居民與議員建議，經過安全評估，所以開放機車行駛。

劉瑞麟表示，過去騎機車要往返社子島，必須繞行百齡橋、中正路、立賢路，距離很遠又不方便，經過評估，發現從福國路高架道路到環河北路中間沒有其他匝道，符合設置準則，基於方便開放讓機車行駛可以節省來回時間。

而往淡水、北投方向，劉瑞麟指出，因行經路段中間有內側匝道，加上在大業路、大渡路口可以左轉，會造成車輛與機車交織，所以不考慮開放機車通行。

北投區福國路高架道路歷時4年於今日通車，未來往返社子島可節省約10分鐘車程。記者鍾維軒／攝影
北投區福國路高架道路歷時4年於今日通車，未來往返社子島可節省約10分鐘車程。記者鍾維軒／攝影
北投區福國路高架道路歷時4年於今日通車，未來往返社子島可節省約10分鐘車程。記者鍾維軒／攝影
北投區福國路高架道路歷時4年於今日通車，未來往返社子島可節省約10分鐘車程。記者鍾維軒／攝影

北投 社子島 淡水

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