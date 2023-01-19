趕在農曆年前！ 北市建管處今准大巨蛋建照變更設計

2023年1月的某個週六一早，城市還未完全甦醒，台北公館的某條巷子裡就有許多人排著隊，抬頭一看，這是「海邊的卡夫卡」，樂迷們等著在它營業的最後時日來此道別。循著狹窄階梯走上去，進門後彷彿到達另一世界，空間不大，卻足以容納各種音符的碰撞與想像。對熟悉台灣獨立音樂的樂迷而言，這裡是夜晚落腳之處，更是音樂響起之始。

2023-01-19 13:36