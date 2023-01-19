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趕在農曆年前！ 北市建管處今准大巨蛋建照變更設計
大巨蛋案備受關注，台北市長蔣萬安喊出一年內要完工啟用，內政部1月9日發下防火避能審查認可函，北市府預定農曆年前完成執照變更。台北市建管處今天核准第4次變更設計，繼續朝4月申請使用執照、7月取得使用執照，以及年底試營運目標邁進。
建管處表示，大巨蛋案2011年取得建造執照，因為79處未按圖施作，2015年中勒令停工。北市府5年內要求，大巨蛋容納人數大幅下降、增設安全梯、防火區劃、增加避難面積，並完成7次都市設計審查、2次環差審查、2次防火避難性能審查、通過防火避難模擬後，以確保大巨蛋完工後使用後之公共安全。
大巨蛋辦理建造執照第4次變更設計，涉及建築物防火避難性能審查，內政部1月9日核准，台北市建管處今日核准同意變更。
都發局表示，北市府團隊13年以來，以最高標準檢視大巨蛋建築物安全及未來管理事項，維護公共安全及公眾利益為優先考量。大巨蛋完成建造執照第4次變更設計，遠雄按圖施工完竣後，將依規定申請使用執照，期能年底如期營運，提供市民使用。
台北市長蔣萬安先前表示，大巨蛋預計4月可完工、7月申請使用執照、年底試營運，試營運期間，先朝1萬人（人流管制）場地適應，再看後續狀況需求，再來逐步開放，力求朝當初承諾「一年內讓大巨蛋完工」。
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