北市春節防疫 20家醫院、百家診所供視訊診療

春節連假將至，台北市衛生局今天公布，除了23家醫院急診及疫苗預約接種服務照常外，還有20家醫院、上百家診所提供防疫門診或視訊診療，提醒民眾落實個人防護措施，安心過年。

台北市衛生局上午舉行記者會公布最新醫療整備資訊，衛生局專委紀玉秋指出，除了台大、萬芳、聯合醫院等23家醫院在春節期間會照常提供24小時急診服務外，還有康寧及關渡醫院開設非24小時急診。

根據衛生局統計，台北市昨天新增2386名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，上週同期則新增2759名個案，雖有微幅趨緩，但仍持續延燒。

紀玉秋說，為了確保民眾在連假期間快篩陽性可以即時獲得醫療照護，台北市有20家醫院將持續提供視訊診療，並設有24小時電話諮詢服務，還有上百家基層診所開設防疫門診或視訊診療，以及95家社區藥局提供口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務。

紀玉秋提醒，由於各醫院、診所及藥局提供服務時段不盡相同，確切資訊可上台北市政府「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）專區」、衛福部疾管署「COVID-19春節防疫專區」網站查詢，或電話洽詢各醫療機構。

紀玉秋表示，統計到17日止，台北市抗病毒藥物還有7到17週的儲備量能，專責病房及集中檢疫所空床率則分別是41.6%及70.5%，所以目前醫療量能及服務量能均非常充足。

衛生局主秘邱秀儀補充，民眾春節期間出遊，仍應避免人潮擁擠處，並與不特定對象保持距離或戴口罩，更要落實勤洗手習慣，若身體不舒服盡速快篩，快篩陽性請遵循「看診、領藥、隔離」3步驟。