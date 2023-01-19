結合創客及日照等中心 中和安邦社宅今上梁拚年底完工

中和安邦青年社宅位處中和中心，未來可提供632戶、4處公益空間、3戶店舖等，舒緩當地住宅需求，該社宅今舉行上梁典禮，要拚年底完工。新北市副市長謝政達表示，該社宅鄰近捷運站也有優越生活機能，還結合創客中心；市府也將持續興建社宅，中和未來將有3800戶以上供民眾使用。

安邦青年社宅今上梁典禮，謝政達特地在農曆春節前夕前往主持，並慰問施工團隊。他表示，該社宅未來可提供632戶社宅、4處公益空間、3戶店舖，預計今年底完工；未來新北中和區包括既有、興建及規畫中的社宅將會有3800戶以上。

謝政達指出，新北以住宅補貼及多元興辦社會住宅併行，目前境內完工及興建中社會住宅已達1.1萬戶，未來持續透過公有地都更分回、容積獎勵、多元社福及都市計畫整體開發等，預計可興辦達4.5萬戶以上，加計租金補貼5.7萬戶，以及包租代管1.1萬戶等多元模式併進，整體居住協助量能可達11.3萬戶以上。

新北城鄉局表示，該社宅位於連城路上，未來落成後，將可保障青年及弱勢族群在都會地區的居住權利，實現居住正義的目標。安邦社宅為1幢3棟建物，地下3層、各棟地上24層，總戶數632戶分別為1房型331戶、2房型172戶、3房型129戶。

另外，社宅也規畫公益空間，包含創客中心、日照中心、身心障礙者日間照護中心、公共托育中心；安邦社宅也臨近安邦公園、捷運萬大線LG06站、環狀線中和站，具有便利的交通與優越生活機能。

城鄉局長黃國峰表示，市府已充分盤點土地，可興辦社宅土地皆已完工或施工中，中和區的社會住宅目前盤點統計包含既有816戶、興建中1713戶、規畫中的中和灰磘社宅1300戶，合計3829戶，未來數量還會更多。

青年局長錢念群指出，新北青年社宅持續滿足青年居住需求，安邦社宅未來可串連中和在地產業聚落，設置創客中心，並結合創投「企業風險投資（Corporate Venture Capital，CVC）」，大家彼此合作，也希望讓青年就近就業，或讓企業提供實習機會等，幫助青年安居樂業。

安邦青年社宅今上梁典禮，新北副市長謝政達特地在農曆春節前夕前往主持。記者李成蔭／攝影