徐巧芯嗆質詢下滑到海平下 何孟樺反擊：護航下滑至地心

台北市長蔣萬安致送所有議員全家福賀卡，遭民進黨議員質疑以台灣燈會名義夾帶個人宣傳，國民黨議員徐巧芯反擊綠營，指新年禮盒與賀卡是分開的，卡片也是蔣萬安自掏腰包印，並嘲諷綠不查證就抹黑，最近的品質「真是下滑到海平面以下」。民進黨議員何孟樺反嗆，徐巧芯說蔣萬安公器私用沒什麼，可能是因為國民黨都習慣這種宮廷文化了？徐巧芯的護航品質簡直下滑到地心了。

民進黨北市議員何孟樺、林延鳳昨天質疑，市長蔣萬安送所有議員台灣燈會賀禮，竟附有全家福合照的賀卡，以台灣燈會名義夾帶個人宣傳，先前說的杜絕馬屁文化，就真的只是說說？徐巧芯反嗆綠議員不查證，並嘲諷最近的品質「真是下滑到海平面以下」

何孟樺今天在臉書說，徐巧芯說收到的卡片跟禮盒是分開的，但她收到的卡片就是裝在禮盒裡的，或許各自解讀不同，也有可能徐巧芯戴上藍色眼鏡所以蔣萬安什麼都對。

對於徐巧芯再稱卡片是市長自掏腰包，何說，那很好，但為什麼要包在台灣燈會提袋裡面？而且又叫市府秘書處的人來送？公務員是蔣家傭人嗎？她要提醒徐巧芯，這或許對國民黨稀鬆平常，但對政府而言卻不是什麼「無聊的事」，蔣萬安繼續以市府之名假自我行銷之實，只會助長政府宮廷文化。

何孟樺提到，市府不是市長的傭人，蔣萬安要當媽寶自己回家當然沒人管。但是市長是要來做事的，總不能像徐巧芯一樣整天只會寫寫臉書護主、造謠，是吧？