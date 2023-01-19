快訊

過年夯買2000萬超級紅包…他拜武廟後 刮中首個「200萬+賓士休旅車」

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐巧芯嗆質詢下滑到海平下 何孟樺反擊：護航下滑至地心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員徐巧芯與民進黨議員何孟樺，因台北市長蔣萬安的全家福賀年卡爭議互槓。圖／引用自何孟樺臉書
國民黨議員徐巧芯與民進黨議員何孟樺，因台北市長蔣萬安的全家福賀年卡爭議互槓。圖／引用自何孟樺臉書

台北市長蔣萬安致送所有議員全家福賀卡，遭民進黨議員質疑以台灣燈會名義夾帶個人宣傳，國民黨議員徐巧芯反擊綠營，指新年禮盒與賀卡是分開的，卡片也是蔣萬安自掏腰包印，並嘲諷綠不查證就抹黑，最近的品質「真是下滑到海平面以下」。民進黨議員何孟樺反嗆，徐巧芯說蔣萬安公器私用沒什麼，可能是因為國民黨都習慣這種宮廷文化了？徐巧芯的護航品質簡直下滑到地心了。

民進黨北市議員何孟樺、林延鳳昨天質疑，市長蔣萬安送所有議員台灣燈會賀禮，竟附有全家福合照的賀卡，以台灣燈會名義夾帶個人宣傳，先前說的杜絕馬屁文化，就真的只是說說？徐巧芯反嗆綠議員不查證，並嘲諷最近的品質「真是下滑到海平面以下」

何孟樺今天在臉書說，徐巧芯說收到的卡片跟禮盒是分開的，但她收到的卡片就是裝在禮盒裡的，或許各自解讀不同，也有可能徐巧芯戴上藍色眼鏡所以蔣萬安什麼都對。

對於徐巧芯再稱卡片是市長自掏腰包，何說，那很好，但為什麼要包在台灣燈會提袋裡面？而且又叫市府秘書處的人來送？公務員是蔣家傭人嗎？她要提醒徐巧芯，這或許對國民黨稀鬆平常，但對政府而言卻不是什麼「無聊的事」，蔣萬安繼續以市府之名假自我行銷之實，只會助長政府宮廷文化。

何孟樺提到，市府不是市長的傭人，蔣萬安要當媽寶自己回家當然沒人管。但是市長是要來做事的，總不能像徐巧芯一樣整天只會寫寫臉書護主、造謠，是吧？

徐巧芯 台灣燈會 議員

延伸閱讀

北士科匝道通車 蔣萬安：施政重點交通是重中之重

周玉蔻節目遭重罰300萬 徐巧芯喊「爽」：我檢舉的！

螺螄粉／基進李宗霖回嗆徐巧芯：不要對紅線視而不見

選上黨主席不意外？徐巧芯曝賴清德最擔心的事 這3人恐成路障

相關新聞

傳找市長接班人？侯友宜曝春節後第一個想做的事

新北市長侯友宜今日提前與各國新住民圍爐，會後受訪被問及，傳出將找接班人選。侯友宜說，自己是新北市長，新北市仍有很多規畫待...

趕在農曆年前！ 北市建管處今准大巨蛋建照變更設計

大巨蛋案備受關注，台北市長蔣萬安喊出一年內要完工啟用，內政部1月9日發下防火避能審查認可函，北市府預定農曆年前完成執照變...

公館「海邊的卡夫卡」正式熄燈！回望文青與歌手的搖籃

2023年1月的某個週六一早，城市還未完全甦醒，台北公館的某條巷子裡就有許多人排著隊，抬頭一看，這是「海邊的卡夫卡」，樂迷們等著在它營業的最後時日來此道別。循著狹窄階梯走上去，進門後彷彿到達另一世界，空間不大，卻足以容納各種音符的碰撞與想像。對熟悉台灣獨立音樂的樂迷而言，這裡是夜晚落腳之處，更是音樂響起之始。

台中計程車新春費率 1月20至29日每趟加碼50元

台中市交通局指出，計程車春節期間費率循例加收費用，今年1月20日(小年夜)起至1月29日(大年初八)止，計程車一律啟用「...

北市府春節前夕公安聯檢 3家百貨賣場違規挨罰各12萬元

明天就是小年夜，台北市建管處春節前夕抽查42家各大百貨、賣場及大型餐廳，其中3家違反建築法，包含防火鐵捲門無法正常升降、...

與新住民圍爐 侯友宜強調台灣應不分顏色、放下對立

新北市長侯友宜今提前與各國新住民圍爐，各國新住民端出拿手菜一起分享。侯友宜不僅回憶小時候過年的場景，也提起台灣之美就像是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。