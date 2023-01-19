北士科匝道通車 蔣萬安：施政重點交通是重中之重

台北市長蔣萬安上任第一周就到內科視察內湖交通，今天上午也到北投主持福國路延伸段增設匝道銜接洲美快速道路通車。蔣萬安今天受訪表示，交通絕對是未來施政重中之重，未來台北市幾個重要區域，都會特別關心交通問題。還有之前外媒報導的行人地獄，也會針對路段立刻改善、全面盤點，行人、車輛用路權益都會確保。

蔣萬安今天上午到北一女中慰勉樂儀隊訪美載譽歸國接受媒體聯訪，蔣萬安說，未來施政重點交通絕對是重中之重，所以他上任第五天，馬上與團隊到內湖實際看交通，並提出短中長期計畫，滾動式檢討；另外，現在春節期間，今天與警察局分局長交接，會前也與警察局長交換意見，特別今天開始，返鄉車流增加，幾個路口、交通易壅塞路段，特別指示交通局、警察局疏散相關車流。

蔣萬安表示，台北市的交通，不僅是內湖、今天也看北投福國路延伸段增設匝道銜接洲美快速道路通車，未來台北市幾個重要的區域，都會特別關心交通的問題。還有之前外媒報導的行人地獄，會劍及履及，針對路段立刻改善，也會全面盤點，針對行人、車輛用路權益都會確保。

媒體今天也問蔣萬安，今天上午出席警察局分局長交接，對於內湖分局長王炳睿調任南港分局，是否因為先前爭議多，平轉暗降？蔣萬安表示，這些都是這正常論調，尊重中央職權。