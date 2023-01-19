蔣萬安自爆念建中常到北一女站崗 終於可以大方走進校園

台北市長蔣萬安今天趁學生考完期末考，到北一女中慰勉赴美參加玫瑰花車大遊行的樂儀旗隊學生，並致送10萬元慰勉金。蔣致詞自爆，以前念建中時，心儀的女生也是穿綠色制服，並透露「今天終於可以大大方方走進北一女中，因為過去我都是在門口站崗」，「那時候就在想，哪一天我可以大大方方走進北一女中，今天終於實現。」

蔣萬安也爆料，他對樂儀旗隊有莫名的欣賞，太太石舫亘雖然不是念北一女，但太太念蘭陽女中的時候，也是樂儀隊指揮，很高興有這樣的淵源。

媒體問蔣，當年站崗是不是等女朋友？蔣萬安表示，「我求生欲很強的」，當時的確因為學校也很近，與建中同學有時候會來門口站崗，相約同學一起補習，都有滿滿的回憶。

北一女樂儀旗隊今年受邀參加美國加州玫瑰花車年度大遊行，日前載譽返國，蔣萬安今天上午趁同學結業式後，由教育局湯志民局長陪同前往北一女中，慰勉127名光榮返國的隊員，除了讚賞他們的精彩演出，也感謝他們讓全世界看到臺北、看見臺灣。

蔣萬安表示，這次北一女樂儀旗隊表演得到國際間高度的注目與肯定，原本學生回國前就希望安排這個行程幫學生慰勉、加油打氣，不過考量學生當時還要期末考，特別選在今天考完試，大家心情比較放鬆，給他們支持，感謝北一女，為台灣做了一次美麗、動人、成功的國際外交。

蔣萬安也說，過去他在建中的時候，雖不是樂儀旗隊，但也會拿旗隊同學的木槍來玩一下，這是很辛苦的，他也勉勵北一女同學，大家的努力轉化為感動，讓世界看到台灣，看到台北市，也讓大家看到北一女的精神，並傳承下去。

蔣萬安今天到北一女，許多同學爭相要與蔣市長自拍，媒體也問蔣，是否比柯文哲人氣旺？蔣萬安說，今天來純粹是給北一女最大鼓勵，也謝謝背後支持的家長、後援會、校長老師等，才能讓這次的出訪順利。