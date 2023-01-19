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淡水民權路瓶頸巷弄打通 提供民眾舒適通行空間
新北市多處巷弄狹窄，新北市工務局推動瓶頸道路打通專案，最近完成淡水區民權路187巷66弄道路打通，讓附近居民免去繞道之苦，享有更安全、舒適的生活環境。
本案由新工處和淡水區公所攜手合作，新工處表示，淡水民權路187巷66弄口過去被民眾用花圃及矮牆阻隔，造成汽機車無法通行，淡水區公所辦理道路打通工程後，讓車輛可以藉由打通後的民權路187巷66弄銜接台2線（民權路），縮短車輛繞行距離。
新工處表示，淡水區民權路187巷66弄瓶頸打通工程於去年11月施工，總長20公尺，寬度8公尺，總工程費約93萬4745元，小工程但效益極大。
為提供附近民眾更安全、舒適及友善的人行環境，本工程同時在民權路187巷66弄64號前，米蘭金墩社區旁新設人行階梯，並調整沿線停車格配置，讓整條巷道更寬敞舒適。
工務局長祝惠美表示，瓶頸道路的開闢不僅能提升交通便利，也讓消防救災動線與生活機能更加順暢，感謝市府各單位與民代們協助溝通，在有限的經費下創造最大的效益。
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