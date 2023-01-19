獨／不只出訪星國更有外交青年軍？ 新北青年局擴國際交流

新北市長侯友宜傳將出訪新加坡，他本人雖不承認，但也未否認，引發討論，現在有傳聞新北青年局今年開始擴大各國際交流，似乎也為侯「修外交學分」做準備。局長錢念群則駁斥，跟選舉沒有關係，國際交流業務一直在做，接下來在二月也跟日本有好幾場交流活動。

新北市長侯友宜是否參選2024年引發關注，地方人士曾指出，2022年新北青年局的成立，很大一部分是為了抬升侯的青年支持度，不管是對2022年底連任或者2024年初的總統大選都有幫助，而接下來也會協助侯國際青年事務，尤其著重人員的交流。

錢念群表示，國際交流事務一直都有在做，跟選舉沒有關係，像接下來二月有一連串活動，包含與自民黨青年局長交流，國際組織也訪新北與青年座談等。

青年局補充，國際交流業務本來就一直在規畫在執行中，只是國際疫情趨緩邁向解封，更方便人員的交流，只是因為財務關係，主要規畫外國人士訪新北，並與青年交流。

青年局舉例，接下來首先促成日本青年及大學生來訪交流，另外則是國際事實查核組織來訪與新北青年座談，或者線上交流；國際知能學習推廣方面，規畫與專家學者合作辦「國際議題座談」、與相關協會合作「培育青年國際志工」、與在台留學生協會合作「國際文化座談」、與學校合作辦理「模擬聯合國」等。

另外，去年底辦理的在台外籍生文化體驗也將繼續，青年局說明，過去邀請外籍生體驗烏來原住民文化，以及金山在地創生等，促進「在地國際化」；還將運用台藝大等設計人才聚落來促成國際設計師交流。

知名大專院校學生組織幹部透露，過去與新北市政府合作辦理不少場講座，大學生等青年大家對政治人物普遍沒有好感，對於侯友宜雖然沒有到熱愛等級，但至少不討厭，甚至有些好感。

地方黨務人士認為，侯讓青年不討厭已經成功一半，但他似乎仍想再加強，這也是為什麼去年連任大選中，猛打18歲公民權，且找青年團隊打選戰的重要原因。