快訊

吃下第2大股東持股 王雪紅「完全執政」TVBS

獨／不只出訪星國更有外交青年軍？ 新北青年局擴國際交流

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北青年局成立滿周年，傳出成立之初肩負號召青年任務，提升青年支持度，以面對2022年連任或2024年總統大選。圖／本報資料照片
新北青年局成立滿周年，傳出成立之初肩負號召青年任務，提升青年支持度，以面對2022年連任或2024年總統大選。圖／本報資料照片

新北市長侯友宜傳將出訪新加坡，他本人雖不承認，但也未否認，引發討論，現在有傳聞新北青年局今年開始擴大各國際交流，似乎也為侯「修外交學分」做準備。局長錢念群則駁斥，跟選舉沒有關係，國際交流業務一直在做，接下來在二月也跟日本有好幾場交流活動。

新北市長侯友宜是否參選2024年引發關注，地方人士曾指出，2022年新北青年局的成立，很大一部分是為了抬升侯的青年支持度，不管是對2022年底連任或者2024年初的總統大選都有幫助，而接下來也會協助侯國際青年事務，尤其著重人員的交流。

錢念群表示，國際交流事務一直都有在做，跟選舉沒有關係，像接下來二月有一連串活動，包含與自民黨青年局長交流，國際組織也訪新北與青年座談等。

青年局補充，國際交流業務本來就一直在規畫在執行中，只是國際疫情趨緩邁向解封，更方便人員的交流，只是因為財務關係，主要規畫外國人士訪新北，並與青年交流。

青年局舉例，接下來首先促成日本青年及大學生來訪交流，另外則是國際事實查核組織來訪與新北青年座談，或者線上交流；國際知能學習推廣方面，規畫與專家學者合作辦「國際議題座談」、與相關協會合作「培育青年國際志工」、與在台留學生協會合作「國際文化座談」、與學校合作辦理「模擬聯合國」等。

另外，去年底辦理的在台外籍生文化體驗也將繼續，青年局說明，過去邀請外籍生體驗烏來原住民文化，以及金山在地創生等，促進「在地國際化」；還將運用台藝大等設計人才聚落來促成國際設計師交流。

知名大專院校學生組織幹部透露，過去與新北市政府合作辦理不少場講座，大學生等青年大家對政治人物普遍沒有好感，對於侯友宜雖然沒有到熱愛等級，但至少不討厭，甚至有些好感。

地方黨務人士認為，侯讓青年不討厭已經成功一半，但他似乎仍想再加強，這也是為什麼去年連任大選中，猛打18歲公民權，且找青年團隊打選戰的重要原因。

新北青年局去年底帶外籍生到烏來體驗泰雅族部落文化-狩獵文化之射箭（示意圖）。圖／新北青年局提供
新北青年局去年底帶外籍生到烏來體驗泰雅族部落文化-狩獵文化之射箭（示意圖）。圖／新北青年局提供
新北過去與不少知名大專院校青年組織合作，新北市長侯友宜也與學生分享。圖／本報資料照片
新北過去與不少知名大專院校青年組織合作，新北市長侯友宜也與學生分享。圖／本報資料照片

青年 新北市長 侯友宜

延伸閱讀

北海岸金點草里驛棧開幕 侯友宜邀過年走春聽海之音

黨不辦初選為他開綠燈？侯友宜：只要為國為民努力打拚

新北225寄養安置兒少 侯友宜上午陪同開心過好年

林濁水以「疑美論」評出訪星國 侯友宜回應了

相關新聞

徐巧芯嗆質詢下滑到海平下 何孟樺反擊:護航下滑至地心

台北市長蔣萬安致送所有議員全家福賀卡，遭民進黨議員質疑以台灣燈會名義夾帶個人宣傳，國民黨議員徐巧芯反擊綠營，指新年禮盒與...

北士科匝道通車 蔣萬安：施政重點交通是重中之重

台北市長蔣萬安上任第一周就到內科視察內湖交通，今天上午也到北投主持福國路延伸段增設匝道銜接洲美快速道路通車。蔣萬安今天受...

新北市15位新任分局長今佈達 金山女分局長成亮點

新北市警局今天舉行聯合布達交接典禮，16個警分局共有15位分局長異動，是有史以來最大幅度的分局長異動，監交的新北市副市長...

蔣萬安自爆念建中常到北一女站崗 終於可以大方走進校園

台北市長蔣萬安今天趁學生考完期末考，到北一女中慰勉赴美參加玫瑰花車大遊行的樂儀旗隊學生，並致送10萬元慰勉金。蔣致詞自爆...

淡水民權路瓶頸巷弄打通 提供民眾舒適通行空間

新北市多處巷弄狹窄，新北市工務局推動瓶頸道路打通專案，最近完成淡水區民權路187巷66弄道路打通，讓附近居民免去繞道之苦...

寒假防制未成年無照上路 北市警扣車加重罰

寒假將至，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為遏止未成年無照駕駛，將加強執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」專案，違者將舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。