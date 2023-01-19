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寒假防制未成年無照上路 北市警扣車加重罰

中央社／ 台北19日電
寒假將至，台北市警察局交通警察大隊19日表示，為遏止未成年無照駕駛，將加強執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」專案，違者將舉發和移管車輛，若家長（車主）明知未勸阻，也會依法處以罰鍰。（台北市警察局交通警察大隊提供） 中央社
寒假將至，台北市警察局交通警察大隊19日表示，為遏止未成年無照駕駛，將加強執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」專案，違者將舉發和移管車輛，若家長（車主）明知未勸阻，也會依法處以罰鍰。（台北市警察局交通警察大隊提供） 中央社

寒假將至，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為遏止未成年無照駕駛，將加強執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」專案，違者將舉發和移管車輛，家長也會依法處以罰鍰。

交通警察大隊發布新聞稿表示，自民國111年起執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案後，相較110年度的未成年人交通事故，下降近3成，防制成效顯著。

由於今年寒假適逢長達10天春節連續假期，加上疫情趨緩，交通警察大隊說，預計青少年結伴出遊情形將大幅增加，但不熟交通規則和安全防禦駕駛觀念較不足，易有不當駕駛行為，導致嚴重傷亡事故，為遏止未成年無照駕駛行為，將加強執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案。

交通警察大隊指出，這次假期將持續加強稽查未成年無照駕駛，除依道路交通管理處罰條例第21條規定舉發駕駛人，也會依規定移置保管車輛，使其無法再次駕車上路。

同時，若家長（車主）明知未勸阻，也會依處罰條例第21條第5項舉發，將處罰新台幣6000元至1萬2000元罰鍰，並記該車違規紀錄一次，希望家長善盡責任，共同保護青少年及所有用路人交通安全。

未成年 警察 駕照

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