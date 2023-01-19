聽新聞
test
0:00 / 0:00
調查行善社宅缺失後續懲處？ 蔣萬安：先由都發局專案報告
台北市內湖區行善社宅遭爆牆面、天花板有破洞和裂縫等瑕疵，國民黨議員游淑慧昨酸「不只新竹有大秘寶」，前市長柯文哲為達政績搶建、驗收社宅，出現許多工程問題，市長蔣萬安下令徹查，媒體今天問蔣萬安，後續是否會有懲處？蔣回先調查，會先由都發局提出專案報告。
蔣萬安今天上午到北一女中慰勉樂儀隊訪美載譽歸國，媒體追問行善社宅缺失多的問題，蔣表示，他本周二市政會議，已經立即要求都發局即刻解決先住戶問題，先進行相關修繕改善；第二，也要調查這次會出現相關缺失的原因，並提出專案報告；第三，未來相關社宅的興建，一定要確保施工、驗收機制，避免這樣的狀況再度發生。
媒體也追問蔣萬安，會不會有後續懲處？蔣表示，先調查，後續會再由都發局提出專案報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言