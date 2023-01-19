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調查行善社宅缺失後續懲處？ 蔣萬安：先由都發局專案報告

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午到北一女中慰勉樂儀隊訪美載譽歸國。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到北一女中慰勉樂儀隊訪美載譽歸國。記者林麗玉／攝影

台北市內湖區行善社宅遭爆牆面、天花板有破洞和裂縫等瑕疵，國民黨議員游淑慧昨酸「不只新竹有大秘寶」，前市長柯文哲為達政績搶建、驗收社宅，出現許多工程問題，市長蔣萬安下令徹查，媒體今天問蔣萬安，後續是否會有懲處？蔣回先調查，會先由都發局提出專案報告。

蔣萬安今天上午到北一女中慰勉樂儀隊訪美載譽歸國，媒體追問行善社宅缺失多的問題，蔣表示，他本周二市政會議，已經立即要求都發局即刻解決先住戶問題，先進行相關修繕改善；第二，也要調查這次會出現相關缺失的原因，並提出專案報告；第三，未來相關社宅的興建，一定要確保施工、驗收機制，避免這樣的狀況再度發生。

媒體也追問蔣萬安，會不會有後續懲處？蔣表示，先調查，後續會再由都發局提出專案報告。

社宅 蔣萬安 游淑慧

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