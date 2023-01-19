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東北角台2線山壁發現風化裂解浮石 封車道刷坡防傷人車

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
公路總局巡查發現風化裂解的浮石，排定施作預防性刷坡工程清除，防範落石危及人車安全。圖／公路總局基隆工務段提供
公路總局巡查發現風化裂解的浮石，排定施作預防性刷坡工程清除，防範落石危及人車安全。圖／公路總局基隆工務段提供

台2線東北角海岸屢傳落石，日前山壁又見石塊滾路車道，幸未傷到人車。公路總局今天表示，巡查邊坡發現鼻頭路段山壁上方，有風化裂解的浮石，昨天施作預防性刷坡工程，把這塊石頭拉下來，排除落石風險。

台2線指標112K在新北市貢寮區、宜蘭縣頭城鎮交界路段山壁，17日發生落石。石塊掉落後，滾過雙向車道，撞上靠海路側與自行車道間護欄停下。當時沒有人車經過，未傷成用路人傷亡和財物損失。

交通部公路總局第1區養護工程處基隆工務段長陳群仁表示，這個路段邊坡有掛設防護網，可能因近日降雨，加上岩層自然風化，造成零星落石，部分掉落車道。接獲通報後，立即通知契約廠商派人前往清除。

為了維護道路邊坡安全，公路總局會派人巡查道路邊坡狀況。近日在台2線指標82K鼻頭路段，有風化裂解的石塊具掉落風險，基隆工務段昨天上午封閉閉全線車道約300公尺，進行上邊坡預防性刷坡工程，清除石塊後恢復正常行車。

陳群仁說，濱海公路天雨過後，易發生坍方、落石，請用路人多加注意，加速通行，並隨時注意氣象資訊、道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。

台2線指標112K日前發生落石，石塊掉落後滾過車道，撞上靠海路側與自行車道間護欄停下，公路總局接獲通報派員清除。圖／公路總局基隆工務段提供
台2線指標112K日前發生落石，石塊掉落後滾過車道，撞上靠海路側與自行車道間護欄停下，公路總局接獲通報派員清除。圖／公路總局基隆工務段提供
公路總局巡查發現風化裂解的浮石，排定施作預防性刷坡工程清除，防範落石危及人車安全。圖／公路總局基隆工務段提供
公路總局巡查發現風化裂解的浮石，排定施作預防性刷坡工程清除，防範落石危及人車安全。圖／公路總局基隆工務段提供

落石 車道

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