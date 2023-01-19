天元宮櫻花開 今年夜間也有賞櫻活動

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
淡水無極天元宮的天山三色櫻隨著春天的腳步依序綻放繽紛爭豔，新北市府將規畫「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」夜間賞櫻活動。圖／新北市景觀處提供
淡水無極天元宮的天山三色櫻隨著春天的腳步依序綻放繽紛爭豔，新北市府將規畫「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」夜間賞櫻活動。圖／新北市景觀處提供

春節到來，淡水無極天元宮的天山三色櫻隨著春天的腳步依序綻放繽紛爭豔，新北市府為鼓勵民眾體驗夜間賞櫻的不同風情，自1月18日起至29日新春連假下午4時30分至晚間8時30分，將規畫「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」夜間賞櫻活動。

「新北蒔花好綻」為新北市今年度花季主題，強調新北花景四季綻放，今年度的第一場花季活動「浪漫櫻花季」，首度公開天元宮櫻花秘境「花澗小徑」以及相關浪漫賞櫻活動，18日傍晚由新北市政府副秘書長張其強親自點燈，為癸卯兔年的新北浪漫櫻花季揭開序幕。

張其強表示，每年櫻花燦爛綻放時，天元宮總是吸引絡繹不絕的賞花人潮，白天賞花有白天的美，夜間賞櫻則是要集結天元宮栽培櫻花的用心以及與市府景觀處、朱銘美術館合作的氛圍營造，今年將最浪漫的情節都搬到這裡，漫步櫻花隧道，現場光影投射出光雕效果，走在裡面像是走在櫻花瓣隨風飄落的花海裡，美不勝收，新北市府與天元宮合作首度開放限定區域，邀請大家在新春期間一起來到天元宮夜間賞櫻，體會「新北蒔花好讚，浪漫櫻花好美」。

​新北市景觀處指出，活動期間將開放天元宮限定區域「花澗小徑」提供線上預約進入櫻花樹林中，走入光影與櫻花的所譜出的圓舞曲，近距離欣賞三色櫻林，成為曲調中享受浪漫氛圍的故事主角。

景觀處表示，除除夕當日，每天將開放4場次每次入場15分鐘，每場次最多開放30人，歡迎民眾現場及線上預約，近距離與櫻花合影拍照打卡、漫步櫻花新秘徑。

景觀處提到，1月22日至24日每日提供限定祈福卡200片給市民朋友書寫新年心願。活動也提供油紙傘、掌心燈給市民使用每日限量10組；並準備市府教育局推動技職教育計畫與淡水商工、實踐大學攜手合作選用新北青農的石門鐵觀音、八里柚子研發的創意「櫻花馬卡龍」來推廣新北農特產，將於小年夜(1月20日)當天致贈天元宮現場賞夜櫻並拍照打卡的前40位遊客。

景觀處表示，今年首度於天元宮揭開藏在櫻花林裡的櫻花秘境「花澗小徑」的神秘面紗，活動期間將依場次進行人數控管，開放民眾線上預約體驗天元宮浪漫的夜間賞櫻經驗。

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