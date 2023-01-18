金山清水溪排水瓶頸打通 告別淹水之苦防洪升級

新北市金山區清水溪周遭長年飽受溪水溢淹困擾，新北市政府水利局進行「金山清水溪排水改善工程」將於2月完工，從上游至下游的治理計畫已將清水溪排水瓶頸段打通，讓在地居民擺脫淹水之苦。

市長侯友宜今天視察時表示，金山清水溪河床坡陡急、河道流路曲折、通洪能力嚴重不足，水利局陸續推動金山區河川改善相關工程後，不僅解決了短時間強降雨造成的積淹水問題，河川周邊的土地也可安心地讓市民居住及農耕使用，具體提升地區整體的生活品質。

水利局長宋德仁表示，金山區於106年因豪大雨造成多處潰堤，除了當年災後修復原有潰堤護岸外，並配合清水溪治理計畫開始在108年辦理改善工程，以新設護岸、加高舊有護岸方式增加河川防洪能力，清水溪新設疏洪箱涵改善工程將於2月完工，經費為中央前瞻計畫補助6855萬元。

宋德仁說，今年也計畫於金山清水濕地推動在地滯洪方案規劃設計，將可在水道治理外，透過土地利用管理策略於洪水平原區域滯洪提供豪雨來臨時增加溪水在地逕流的空間，大幅降低土地洪氾風險，讓清水溪符合新北市區域排水25年重現期的通洪能力。

在地居民說，以往聖德宮前的三界壇路每逢颱風就會淹水，做了這個改善工程後，不但不會淹水了，路面也變得更平順好走。

地方感謝市府這幾年投入金山河川整治工程，工程改善兼顧在地居民及環境保護的需求，下雨時不用再擔心淹水。