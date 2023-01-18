金山磺溪40號橋通車 賴品妤：中央補助龐大經費重建
2017年6月2日超大豪雨侵襲北海岸，新北市金山區北22線磺溪橋被沖毀，投入1.38億元改建磺溪四十號橋，今天市長侯友宜視察後通車。立委賴品妤表示，中央政府補助龐大經費1.37億元與地方合作重建新橋，終於在過年前通車。
磺溪四十號橋使用51年，結構強度不符現行規範，梁底高程也不足，影響磺溪排水防洪。市府向中央爭取經費，投入1.38億元改建，今天在侯友宜視察後開放通車，可通往法鼓山、金山老街、朱銘美術館等景點。
賴品妤在臉書表示，2017年6月2日超大豪雨侵襲北海岸，金山區北22線磺溪橋被沖毀，暴雨亦使金山區許多居民遭受水患困擾。早期「磺溪治理基本計畫」於1992年公告實施，而水利署在2017年6月水患後也發布經重新檢討後的「磺溪治理計畫」，當時並著手開始相關治理工程。
賴品妤說，磺溪四十號橋 結構已經老舊，並超過使用年限50年；加上梁底高度不到1.9公尺，會影響磺溪的排水功能，因此2021年12月，磺溪四十號橋配合磺溪治理計畫拆除、改建拓寬以及抬高。此次工程中央政府補助總經費1.37億元，並將相關工程交由新北市養工處辦理。
賴品妤表示，很高興改建工程進行順利，今天通車典禮，她非常感謝中央補助龐大經費與地方合作，讓金山區的鄉親能在年前通行磺溪四十號新橋。未來她會持續監督、協調水利署，盡力在符合鄉親期待下使磺溪的整治能夠能越來越完善。
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