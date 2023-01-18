年節將至帶隊稽查KTV 蔣萬安：公共安全沒有假期

年節將至，台北市長蔣萬安今天晚間帶隊前往錢櫃中華店聯合稽查消防公安設備，並實地要求進行相關排煙等測試，蔣萬安表示，台北市的公共安全沒有一刻可以停歇，也不能鬆懈、沒有假期，所以今天特別安排行程視察娛樂場所，確保相關消防安全設備可以運作，確認業者人員訓練，平時是否有巡檢等，相關都要符合法規。

市長蔣萬安今天晚間邀集消防局、建管處、產發局、衛生局等相關局處，帶隊聯合稽查娛樂場所的公安設備，出發前才突襲式抽出稽查店家，蔣萬安前往錢櫃中華店稽查時，現場也有許多前往唱歌民眾，看到市長來抽查，紛紛拿出相機拍照。

蔣萬安說，再過三天馬上迎來農曆春節，但台北市的公共安全沒有一刻可以停歇，也不能鬆懈、沒有假期，今天特別安排行程娛樂場所的聯合稽查，並進行各個樓層檢查，如果有不合格地方，會即刻要求業者改進。