新北29區中24區長人事大搬風 人事命令31日生效

台灣曾因交通亂象登上國際版面，近日又有網友挖出台北市內湖區的爭議街景，新明路上一處巷弄口大喇喇擺著貨櫃，佔據至少一半的斑馬線，更讓紅線為其「繞道而行」。照片曝光後引爆網友熱議，未料最後有在地人一語道破

2023-01-18 21:29