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新北29區中24區長人事大搬風 人事命令31日生效

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新一屆任期新北市府中，除局長小幅調整，各行政區長也在過年前有所調整。圖／本報資料照片
新一屆任期新北市府中，除局長小幅調整，各行政區長也在過年前有所調整。圖／本報資料照片

新北市政府新一屆任期開始，局處首長小幅調動，如今在過年前，各行政區長也有調整，29區中共有24區長調整。新北人事處表示，為應業務需要及人員職務歷練，經市長侯友宜召集人事評審小組以公正、公平方式評審後做調整，人事命令於31日生效。

調整名單如下：

三重區長陳奇正調任板橋區長、新店區長朱思戎調任新莊區長、民政局副局長楊薏霖調任中和區長、樹林區長王坤南調任三重區長、永和區長陳怡君調任新店區長、三峽區長周晉平調任土城區長、蘆洲區長莊茂坤調任永和區長、文化局專門委員吳秀慈調任汐止區長、八里區長陳炳仲調任蘆洲區長、泰山區長林慶豐調任樹林區長、金山區長廖武輝調任林口區長、瑞芳區長施玉祥調任三峽區長。

雙溪區長藍瑞珉調任五股區長、貢寮區長鍾耀磊調任鶯歌區長、社會局科長鄭淑敏調任泰山區長、石門區長林俊宏調任八里區長、消防局科長楊勝閔調任瑞芳區長、民政局科長賴小萍調任三芝區長、環境保護局隊長劉昌松調任金山區長、林口區公所主任祕書柯建輝調任貢寮區長、蘆洲區公所主任祕書曾明華調任石門區長、三重區公所主任祕書林銚傑調任雙溪區長、社會局社會工作督導劉彥伯調任石碇區長、民政局科長李天民調任平溪區長。

另外，板橋區公所區長范姜坤火調任民政局副局長、新莊區公所區長林耀長調任捷運工程局副局長，其餘部分區長調整回市府各局處任職。

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