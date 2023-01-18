北市社宅缺失多…柯文哲挨轟為達政績搶建 蔣萬安下令調查

台北市內湖區行善社宅遭爆牆面、天花板有破洞和裂縫等瑕疵，國民黨議員游淑慧酸「不只新竹有大秘寶」，前市長柯文哲為達政績搶建、驗收社宅，出現許多工程問題。台北市長蔣萬安今天被問及，是否幫前市長柯文哲收爛攤？蔣萬安今也重話表示，為何（社宅品質）發生這樣的狀況，要進行相關調查，並提出專案報告。

蔣萬安今天到錢櫃KTV中華店進行聯合公安稽查。對於台北市社宅缺失多，蔣萬安今天表示，行善社宅的缺失，的確他也看到相關報導，昨天市政會議上，他已經要求都發局即刻解決住戶相關問題，第二，也要提出這次為什麼發生的缺失，提一個專案報告，第三，未來社宅興建，確保施工與驗收機制上，避免這樣的事情再度發生。

媒體追問，議員點出台北市多處社宅缺失多，是否不只新竹有大祕寶？蔣萬安再度重申，市府會先針對行善社宅，已要求都發局等相關單位盤點，最重要是趕快針對住戶面臨到的問題解決，不管牆面裂縫破洞等；第二，為何會發生這樣的狀況，也要進行相關調查了解，並提出專案報告；第三，未來社宅興建，從施工驗收等，到監工過程，都要避免這樣的情況，再度發生。