聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市社宅缺失多…柯文哲挨轟為達政績搶建 蔣萬安下令調查
台北市內湖區行善社宅遭爆牆面、天花板有破洞和裂縫等瑕疵，國民黨議員游淑慧酸「不只新竹有大秘寶」，前市長柯文哲為達政績搶建、驗收社宅，出現許多工程問題。台北市長蔣萬安今天被問及，是否幫前市長柯文哲收爛攤？蔣萬安今也重話表示，為何（社宅品質）發生這樣的狀況，要進行相關調查，並提出專案報告。
蔣萬安今天到錢櫃KTV中華店進行聯合公安稽查。對於台北市社宅缺失多，蔣萬安今天表示，行善社宅的缺失，的確他也看到相關報導，昨天市政會議上，他已經要求都發局即刻解決住戶相關問題，第二，也要提出這次為什麼發生的缺失，提一個專案報告，第三，未來社宅興建，確保施工與驗收機制上，避免這樣的事情再度發生。
媒體追問，議員點出台北市多處社宅缺失多，是否不只新竹有大祕寶？蔣萬安再度重申，市府會先針對行善社宅，已要求都發局等相關單位盤點，最重要是趕快針對住戶面臨到的問題解決，不管牆面裂縫破洞等；第二，為何會發生這樣的狀況，也要進行相關調查了解，並提出專案報告；第三，未來社宅興建，從施工驗收等，到監工過程，都要避免這樣的情況，再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言