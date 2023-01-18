警消年節仍執勤 蔣萬安發慰勞金

警消單位春節年假仍執勤，台北市長蔣萬安親頒慰問金！蔣萬安18日接連到松山分局中崙派出所、消防局中崙分局將紅包逐一交到消防隊員手中，接到紅包的隊員都會小聲回答說，「謝謝市長」，現場更致贈水果禮盒與加菜金，洋溢著新春喜氣。

警察守護治安、交通

蔣萬安18日在春節前夕接連到中崙派出所、消防局中崙分局頒發慰問金及水果，感謝警察與消防隊同仁這一年來維護社會治安的辛勞，也提前祝賀佳節愉快。

他於派出所致詞提到，松山機場、饒河街為台北對外交通樞紐及觀光景點，松山分局在春節期間為維持轄內交通順暢，已提前規劃針對上述地點的機動疏導、路況查報等勤務。他相當肯認「警察同仁為治安、為交通、為防疫工作的努力和犧牲，由衷感謝同仁的辛勞」。

蔣萬安也期許松山分局於春節期間持續加強安全維護工作，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作目標。

加菜金獎勵消防隊

接續，蔣萬安到了消防局中崙分局頒發紅包，他致詞表示，消防團隊在春節期間堅守崗位，冒著風險執行勤務，向消防同仁的眷屬表達最高的敬意。他說，台北市府願意成為他們的最強的靠山，讓消防隊員可以沒有無後顧之憂，守護市民的安全。

他勉勵說，消防隊執勤時，需要確保自身安全，並保護好家人，尤其春節期間家人團聚，免不了去各地走春、出入娛樂場所，都需要消防單位來保護民眾的安全。他也於現場頒發加菜金與水果禮盒，逐一頒發慰勞金給現場的消防夥伴。

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