避免恩恩案再發生 新北市綠營議員要求衛生局加強預防

新北市議會第四屆第二次臨時會隨新北市政府112年度預算審查完竣落幕，民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩、副總召張維倩、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥及黃淑君、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔、顏蔚慈等多位綠營議員共同針對去年不幸的「恩恩案」要求市府表態道歉，最終協調做成附帶決議要求衛生局加強預防未來發生相關事件。

新北市議員卓冠廷說，本次於臨時會審查衛生局預算時提出刪除動議，欲刪減衛生局首長特別費，直指監察院報告第0014號糾正案，明確指出恩恩事件當下「⋯於本案緊急送醫之行政程序、行政效能上確有諸多應予改善之缺失，相關兩局處未能有效聯繫，應予檢討。⋯」以及「⋯新北市衛生局負有提供民眾緊急送醫諮詢及協助消防局迅速指定後送醫院之義務，未能及時擴增防疫專線或建置其他有效之緊急聯繫管道，仍難辭其咎。」等，認為衛生局掌握地方防疫指揮大權，要求陳潤秋應向社會大眾及家屬致歉才能動支特別費。

卓冠廷表示，這訴求起初未獲國民黨議員支持，但協商期間民進黨多位議員包含總召鄭宇恩、副總召張維倩、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥及黃淑君、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔、顏蔚慈等共同支持並極力遊說國民黨團及無黨聯盟，最終達成共識，認為必須找到交集往前邁進一小步，最終作成附帶決議「有鑑於Covid-19 之相關經驗，衛生局應加強預防將來可能出現之重大傳染病產生之衝擊。」同時涵蓋檢討疫情期間避免憾事再度發生的意涵。

卓冠廷指出，這條附帶決議最後獲得朝野不分黨派共同支持，在議會宣讀。民進黨新北市議會黨團幹部及議員黃淑君、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔、顏蔚慈共同表示，這是新北市議會各黨團以及市府第一次針對恩恩案件有所共識，也盼未來更進一步，加強檢討不足作為，對家屬及社會大眾有所交代。