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內湖區斑馬線「被貨櫃吃剩一半」千人開轟 在地人揭真相逆轉結局

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現台北市內湖區新明路一處巷弄口被擺放貨櫃，害斑馬線被吃掉一半。圖／取自爆廢公社二館
有網友發現台北市內湖區新明路一處巷弄口被擺放貨櫃，害斑馬線被吃掉一半。圖／取自爆廢公社二館

台灣曾因交通亂象登上國際版面，近日又有網友挖出台北市內湖區的爭議街景，新明路上一處巷弄口大喇喇擺著貨櫃，佔據至少一半的斑馬線，更讓紅線為其「繞道而行」。照片曝光後引爆網友熱議，未料最後有在地人一語道破真相，讓結局大逆轉。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文貼出一張Google街景照，從地圖位置可看出定位在台北市內湖區新明路上，只見巷弄口的斑馬線「只畫到一半就突然縮減了」，硬生生「被紅色貨櫃給吃掉了」，紅線更沿著紅色貨櫃擺放的形狀畫設，讓原PO也看不下去狠酸「別的國家：解決問題，台灣：繞過問題」。

照片曝光後，引起上千名網友按讚討論，有人也跟著開嗆「台灣是處理掉提出問題的人」、「斑馬線可以縮成這樣還真不簡單，行人自求多福吧」、「行人都比它（紅色貨櫃）還沒路權」、「這是台灣美學」。

不過，也有在地人一句話道出真相，「這在新明路我家附近，這是私人土地呀！這樣畫有什麼問題？」、「印象中是私人地，地主不賣又怕被弄成既成道路就吊個貨櫃佔位了」，也有人直言「地主聰明，懂得捍衛自身權利」、「私人土地讓大家方便久了就變理所當然，再過陣子就變國有地！所以做人別太好心」。

爆廢公社 內湖

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