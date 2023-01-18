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把握OHCA黃金救援 新北消防增派高階救護人車

中央社／ 新北18日電

新北市政府消防局今天表示，將試辦到院前無呼吸心跳（OHCA）病患增派高階救護人車；也整合病史醫療資訊介面串連，讓消防員可掌握送醫前黃金救援時間，即時獲得醫師協助指導。

消防局長黃德清今天在市政會議報告未來4年的施政重點，將提升高級救護技術員（EMTP）的專業技能，人數希望從去年的527人，逐年增加到民國115年的607人，以增進高級救命處置。

消防局說，很多到院前無呼吸心跳的病患，找不到血管，使用電動骨針就不必特地尋找血管。高級救護技術員除專業的知識與技能，去年經過長時間訓練時數，透過電動骨針已經提升病患的康復率達到13.64%。

這些訓練還包括藥物輔助插管、無菌抽痰管的氣切管內抽吸、到院前的超音波等訓練。另也將增加高階救護技術支援隊，從現有的2隊增加到4隊，以提升重症急救品質，增加康復出院人數。

消防局說，市府已依據美國西雅圖的到院前無呼吸心跳的緊急救護重症案件派遣模式，建構新北強化支援計畫，也就是接獲報案後，除基本救護人車到場，送醫前視病患需要，加派高階救護人車，以把握黃金救援時間。

消防局說，如果即時掌握病史，將有助於現場的救護判斷與醫院端指導前端救護員處置，將與衛生局合作，希望整合現有的資訊連線、病歷病史介面，讓醫師也可從醫院協助第一現場的救護、判讀、處置，以提升病患存活機會。

消防局表示，以往有許多案例顯示，民眾報案後，線上警網到達現場的速度比救護車還快，將與警察局協調研商，在警車攜帶自動體外心臟電擊去顫器（AED），也培訓警員可以勇於發揮分秒必爭的急救技能與勇氣，以優化到院處置時效。

醫師 衛生局

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