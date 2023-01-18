新北市總預算三讀通過 舉債1147億元

新北市議會今日三讀通過新北市總預算案，民進黨團要求刪除總預算案2.29億元，今年修正後歲入編列約1838億元、歲出約1976億元，歲短137億元，市府需要舉債，再加上往年的債務償還，新北市府總共需要舉債1147億元。

新北市民進黨團總召鄭宇恩表示，112年度新北市的中央統籌分配稅款增加80億元可大大減緩新北市舉債的需求，所以黨團刪減了本預算8000萬元的支出內，當中包含200萬的利息支出，另外還有作價基金1.49億元，總共刪減2.29億元。

民進黨團副總召集人張維倩議員表示，市府去年將局處科室的業務費作為廣告費用的開銷讓許多民眾感到不滿，因此今年度的預算將針對業務費作為廣告費用的部分要求局處不得再有相同情形發生，並成功爭取社會住宅凍漲、並在2024年增加新北市興辦的租金補貼，至於敬老卡的部分，社會局也已經著手辦理擴大使用在台鐵搭乘上，期盼今年的敬老卡預算能夠核實編列。

新北市議會國民黨團表示，此次國民黨團執行4次的甲級動員，最終成功捍衛市民的預算，讓112年度總預算順利通過，市府也能夠繼續完成重要的軌道建設以及推動社會福利等市政。

國民黨團指出，依原先議程，議會應該能早在上周五就審完預算，但是在民進黨杯葛下，使議程遭延宕。國民黨樂見民進黨最終不再杯葛，讓預算能夠通過，民進黨未來也不要再一邊喊著新北市需要建設，卻又一邊喊要大砍預算甚至是杯葛預算，這樣的政治操作並不是真正對市民有利的做法。

國民黨團也說，在國民黨的堅決捍衛下，原先民進黨主張大砍7.5億的預算，最終比照台北市刪除了2.29億，但是由於新北市預算規模更大，比台北市多了近200億，預算刪減比例較低。也因為黨團的堅持，讓市府能保留更多的預算可以推動市政。